Bereits 2020 offenbarte sie in einem Interview, dass sie aufgrund der Beziehung zu Prinz Harry und dem damit verbundenen in der Öffentlichkeit stehen unter Panikattacken litt. Die Zeit mit dem Adel beschrieb sie als «entsetzlich». Zwei Jahre nach der Liaison mit Prinz Harry heiratete Florence Brudenell-Bruce den Multimillionär Henry Edward Hugh St George. Mit ihm hat sie zwei Kinder .

Das Model wurde nahezu täglich von Paparazzi belagert. «Fast jeden Tag erschien eine neue Geschichte in der Presse, meine Schulfreunde wurden verhört und vor meiner Haustür standen Fotografen», erinnert sich Florence Brudenell-Bruce zurück. «Ich ziehe meinen Hut vor den Menschen, die mit diesem Lifestyle umgehen können, aber ich wusste, dass ich es nicht konnte.»

Sieben Jahre lang führte Prinz Harry eine On/Off-Beziehung mit Chelsy Davy . 2011 trennte sich das Paar endgültig und der Prinz verliebte sich in Florence Brudenell-Bruce. Doch die Liaison zwischen dem Royal und dem Model hielt nur einen Sommer lang. Nach zwei Monaten trennte sich das Paar wieder – und darüber ist die heute 35-Jährige ziemlich glücklich.

SUV rast in Menschenmenge: Mindestens 5 Tote bei Strassenparade in den USA

94-Jährige kämpft um ihre Würde: Italien-Diva Gina Lollobrigida will «in Frieden sterben»

Bevor sich Prinz Harry in Herzogin Meghan verliebte, war der Royal mit Florence Brudenell-Bruce liiert. Die Beziehung hielt nur zwei Monate. Viel länger hätte es das Model vermutlich auch nicht ausgehalten, wie die heute 35-Jährige nun verraten hat.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Covid-Gesetz-Abstimmung: Diese Änderung kommt an die Urne

«Das ist nicht schweizerisch»: So kämpft Josef Ender gegen das Covid-Gesetz

5 Gründe, warum in der Schweiz aktuell weniger Menschen hospitalisiert werden als anderswo

Demos in mehreren Ländern: «Orgie der Gewalt» +++ Österreich geht in den Lockdown

History Porn Teil LXXXII: Geschichte in 23 Wahnsinns-Bildern

5 Covid-Strategien für die Schweiz – und wie populär sie sind

Die Corona-Fallzahlen steigen, ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Spitaleinweisungen. Noch wartet der Bundesrat mit Massnahmen zu. Fünf mögliche Covid-Strategien und deren Mehrheitsfähigkeit.

Am Freitagmorgen wartete Österreich mit einer Hiobsbotschaft auf: Am nächsten Montag fährt das ganze Land erneut herunter. Für zehn Tage sollen alle Geschäfte geschlossen und der Präsenzunterricht an Schulen eingestellt werden.