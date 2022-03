Grossbritannien feiert Commonwealth-Tag – die Queen hat ihre Teilnahme abgesagt

Am Commonwealth-Tag wird die Verbundenheit der 54 unabhängigen Mitgliedstaaten des Commonwealth-Staatenbundes gefeiert. Er fällt jährlich auf den zweiten Montag im März. Das Thronjubiläum der Queen sollte in diesem Jahr eine gewichtige Rolle spielen. (sda/dpa)

Ihre Teilnahme war am Freitagabend kurzfristig und ohne Angaben näherer Gründe abgesagt worden. Sie wird von ihrem Sohn Prinz Charles (73) vertreten. Eine Botschaft wollte die Queen trotzdem übermitteln. Ursprünglich wollte sie persönlich dabei sein – es wäre ihr erster Auftritt in grösserem Rahmen seit langer Zeit gewesen. Erst vor kurzem hat sie eine Corona-Infektion überstanden.

In Grossbritannien wird am Montag der altehrwürdige Commonwealth-Tag gefeiert. Ausgerechnet im Jahr des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. muss der zentrale Gottesdienst in der Westminster Abbey ohne die 95 Jahre alte Monarchin stattfinden.

Ellen Ochoa (63) war die erste hispanische Frau im Weltall. Die ehemalige Astronautin und Nasa-Managerin spricht im Interview über ihre Erfahrungen auf der ISS, wie sie Mädchen für eine Raumfahrt-Karriere begeistern möchte – und die Tücken der Schwerelosigkeit.

Sie ist eine Wegbereiterin: Ellen Ochoa war Nasa-Astronautin an Bord von insgesamt vier Spaceshuttle-Flügen und verbrachte über 1000 Stunden in den unendlichen Weiten. Und: Sie war 1993 die erste hispanische Frau im Weltall. Die heute 63-jährige Ingenieurin mit Doktortitel kommt demnächst für einen Anlass in die Schweiz, das Interview mit CH Media findet aber online statt. Ochoa spricht ruhig und überlegt, auch über ihre Zusammenarbeit im All mit russischen Astronauten. Eine Kooperation, die nun unter einem anderen Stern steht.