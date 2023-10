Die Verlobte von Logan Paul und das Zentrum einer dreckigen Kampagne. Bild: Christopher Smith/Invision/AP/Invision

Wie Leonardo DiCaprios Ex-Freundin wegen eines Box-Kampfs durch den Dreck gezogen wird

Am 14. Oktober stehen sich Youtuber Logan Paul und MMA-Kämpfer Dillon Danis im Box-Ring gegenüber. Das Interesse für den Kampf hielt sich zunächst in Grenzen, bis Davis zu einem Schlag tief unter die Gürtellinie ausholte und sich dabei einer alten Rethorik bediente.

Das Interesse am Boxkampf zwischen Youtuber Logan Paul und Mixed Martial Artist Dillon Danis hielt sich zunächst in Grenzen. Höchstens die Fans von Logan Paul, der auf Youtube über 23 Millionen Abonnenten hat, fieberten dem Event am 14. Oktober entgegen. Das änderte sich, als Dillon Danis ganz tief in die Provokations-Kiste griff.

Dillon Danis, MMA-Kämpfer und Provokateur. Bild: keystone

Auch wenn sich etliche Skandale um Logan Paul ranken – so etwa das Selfie mit einem erhängten Mann im japanischen «Suicide Forest» 2017 oder der mutmassliche Scam mit seinem gescheiterten Crypto-Game «CryptoZoo» – Danis entschied sich für eine andere Angriffsfläche. Eine, die ihn eigentlich nichts angeht: Logan Pauls Verlobte Nina Agdal.

Das 31-jährige Victoria's-Secret-Model ist unter anderem bekannt dafür, 2017 ein Jahr mit Schauspieler Leonardo DiCaprio liiert gewesen zu sein. Im Mai 2022 kam die Dänin mit Logan Paul zusammen, am 10. Juli verlobten sie sich.

undefined Für Dillon Danis ist es der erste offizielle Kampf in einem Boxring, für Logan Paul wird es der zweite. Er debütierte 2019 in einem Kampf gegen Youtuber KSI, gegen den er bereits auf Amateurlevel angetreten war. Für viel Aufmerksamkeit sorgte der Schaukampf gegen den ehemaligen Fünffach-Weltmeister Floyd Mayweather Jr. im Jahr 2021, bei dem kein Sieger verkündet wurde.

Hetz-Kampagne gegen Agdal

Nachdem am 8. August der Kampf zwischen den beiden angekündigt wurde, liess Danis keine Zeit verstreichen, um Paul sofort zu provozieren. Einen Tag nach der Ankündigung postete er kommentarlos ein Bild von Nina Agdal und Leonardo DiCaprio.

Das Bild schlug auch ausserhalb der Box-Szene Wellen, wobei Danis von vielen für diesen Schlag unter die Gürtellinie gefeiert wurde. Sichtlich angespornt teilte er weitere alte Bilder, die Nina Agdal, unter anderem beim Küssen, mit damaligen Partnern zeigen. Die Strategie ist durchaus schlau: Da Logan Paul bereits von einer grossen Internetgemeinde gehasst wird, hätte Danis mit einem erneuten Aufwärmen aller seiner Skandale kaum Aufmerksamkeit erhalten. Stattdessen auf seine Verlobte zu zielen, schien hingegen Wirkung zu zeigen. Am 12. August verkündete Danis, dass er von Logan Pauls Anwälten kontaktiert worden sei.

Zwei Tage lang hielt sich Danis damit zurück, Fotos von Nina Agdal zu posten. Dann machte er unbekümmert weiter und postete Fotos von ihr mit anderen Männern. Auch wenn keinerlei Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie irgendwie sexuell mit diesen Männern involviert war, ist Danis' Mission klar: Er unterstellt Nina Agdal unzählige Liebschaften und greift dabei auf eine alte Rhethorik zurück, wonach der «Wert» einer Frau fällt, je mehr intime Partner sie hatte. Statt Logan Paul direkt zu dissen, stellt er dessen Verlobte als eine «verbrauchte», «wertlose» Frau dar.

Weder Agdal noch Paul äusserten sich bis dahin öffentlich zu Danis' Tweets, doch am 18. August soll Danis von Paul wegen gezielter Belästigung auf X angezeigt worden sein.

Danis zeigte sich davon unbeeindruckt. Noch am selben Tag teilte er ein Video von Agdal, in dem sie sagte, dass sie einst in einem vollen Football-Stadion Oralsex hatte. Während andere bekannte Persönlichkeiten scheinbar ungestraft über ihre sexuelle Erfahrungen prahlen dürfen, wird Agdal dafür im Netz an den Pranger gestellt.

Die Pressekonferenz

Angesichts von Danis' Trashtalk wurde die erste Pressekonferenz im Vorfeld des Events von vielen mit Interesse erwartet. In London standen sich Danis und Paul am 22. August erstmals persönlich gegenüber und die Dinge gerieten erwartungsgemäss schnell ausser Kontrolle – der Schlagabtausch wurde dabei erneut auf dem Rücken der Frauen ausgetragen.

Erstmals äusserte sich Logan Paul zu Danis' Verhalten auf X:

«Du musst diesen Scheiss nicht an mir auslassen, weil mein Bruder mit deiner Ex im Bett war.»

Worauf Danis antwortete:

«Wenigstens wurde ich diese Schl*mpe los, du heiratest eine.»

Danis und seine Doppelmoral

Wenig später sassen sich die beiden bei einem von DAZN organisierten Face-Off gegenüber, welches auf Youtube geteilt wurde. Auch dort warfen sie sich 20 Minuten lang Beleidigungen an den Kopf – das Zensur-Beep ertönte fast pausenlos.

Der einzige Moment, der bei einigen Zuschauenden für Überraschung gesorgt haben dürfte, war derjenige, in dem Dillon Danis mit Stolz zugab, mit 1500 Frauen im Bett gewesen zu sein. Dass er damit Wein trinkt und Wasser predigt, scheint ihm (und all seinen Fans) nach wie vor zu entgehen. Im August veröffentlichte er insgesamt 452 Tweets und gewann dabei 434'000 neue Abonnenten. Vor kurzem knackte er mit seiner Abonnentenzahl die 1-Million-Marke.

So reitet er die Agdal-Schikane-Welle noch immer weiter. Immer wieder deutet er dabei an, dass er noch Fotos von Nina Agdal besitze, die er wegen legalen Gründen nicht veröffentlichen dürfe.

«An diesem Punkt muss ich diese Bilder vielleicht einfach aus gutem Willen veröffentlichen, um Logan vor ihr zu retten. Wenn ihr nur wüsstet, wie ekelhaft diese Tussi wirklich ist, es ist wirklich verrückt. Aber wenn ich das tue, wird der Kampf abgesagt und ich werde verklagt. Schwere Entscheidung.»

Doch statt diese brisanten Fotos zu veröffentlichen, greift er lieber auf Photoshop zurück, um sie unter anderem neben dem wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten Harvey Weinstein oder mit vergangenen Partnern zu zeigen.

Agdal reicht Klage ein

Während sich Nina Agdal zu den ganzen Beiträgen bisher nie öffentlich geäussert hat, reichte sie am 6. September Klage gegen Dillon Danis ein. Diese umfasste einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung, um ihn daran zu hindern, weitere private Fotos oder Videos zu veröffentlichen. In ihrer Klage macht Agdal zwei Fälle von Veröffentlichung eines intimen Bildes und einen Fall von Verletzung der Privatsphäre geltend.

Doch es geht noch weiter: In einem Gespräch mit seinem Bruder Jake Paul sprach Logan Paul davon, dass Danis wahrscheinlich nach Entschuldigungen suche, um sich im Vorfeld aus dem Kampf zurückziehen zu können. Er sei sich sicher, dass Dillon Danis sich absichtlich von jemandem mit Covid infizieren lasse, um nicht zum Kampf antreten zu müssen.

Daraufhin reagierte Danis auf Twitter und schrieb:

«Ich habe eine bessere Idee: Ich f*cke Nina am Abend davor und hole mir HIV.»

Damit halste er sich direkt die nächste Klage auf: Agdal bezichtigt ihn der Verleumdung.

Schon seit Ankündigung des Kampfes am 8. August wird immer wieder über ein Rückzug von Paul oder Danis spekuliert. Einige glauben, dass Danis sich unter dem Vorwand der Klage nun zurückziehen könnte, da er keine Zeit mehr für die Kampfvorbereitung habe. Bisher bestätigen aber beide immer wieder, den Kampf durchführen zu wollen.