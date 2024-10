Madonna trauert mit rührenden Worten um toten Bruder

Ein jüngerer Bruder der US-Musikerin Madonna (66) ist tot. Christopher Ciccone sei im Alter von 63 Jahren an Krebs gestorben, teilte seine Familie über einen Sprecher mit.

Mehr «International»

Sein Ehemann, der britische Schauspieler Ray Thacker, und andere Nahestehende seien an seiner Seite gewesen, hiess es in der Mitteilung. Erst im Februar 2023 war ein älterer Bruder, Anthony Ciccone, mit 66 Jahren gestorben.

Madonna mit ihrem Bruder Christopher Ciccone. Bild: instagram madonna

Madonna findet rührende Abschiedsworte

Mit einem emotionalen Instagram-Post nimmt Madonna von ihrem jüngeren Bruder Abschied. «Er war mir so lange der nächste Mensch», schreibt die Sängerin zu zahlreichen gemeinsamen Fotos der Geschwister. Sie hätten sich in ihrer konservativen Kleinstadt als Aussenseiter gefühlt und dadurch schon früh eine enge Verbindung gehabt.

«Wir nahmen uns gegenseitig an die Hand und tanzten durch den Wahnsinn unserer Kindheit.»

Die gemeinsame Liebe für Tanz sei «eine Art Superkleber» gewesen und hätte sie und ihren schwulen Bruder gerettet.

Die Pop-Ikone wuchs mit vielen Geschwistern auf

Madonna, mit bürgerlichem Namen Madonna Louise Ciccone, war mit sieben Geschwistern im US-Bundesstaat Michigan aufgewachsen. Christopher Ciccone folgte seiner Schwester zu Beginn ihrer Karriere nach New York. Er stand der Sängerin jahrelang als persönlicher Assistent, Tänzer, Dekorateur und Tour-Manager zur Seite. Später arbeitete er als Schuh-Designer und Innenarchitekt.

In New York hätten sie Kunst, Musik und Film «wie hungrige Tiere» verschlungen, schreibt Madonna. Dort hätten sie auch durch den «Wahnsinn der AIDS-Epidemie getanzt». Sie habe ihren Bruder – «Maler, Dichter und Visionär» – bewundert.

Zeitweise hatten die Geschwister keinen Kontakt

Über sein Leben an der Seite der Sängerin, die mit Songs wie «Like A Prayer» oder «Frozen» weltberühmt wurde, schrieb Ciccone 2008 ein Buch. Zu diesem Zeitpunkt war die Beziehung der Geschwister bereits angespannt. Durch die Autobiografie «Meine Schwester Madonna und ich» verschlechterte sich das Verhältnis weiter, wie US-Medien berichteten. 2012 gab Ciccone in Interviews an, dass sie wieder Kontakt miteinander hätten.

Sie hätten Tiefen durchlebt und eine Zeit lang nicht miteinander gesprochen, räumt Madonna in ihrem Tribut an ihren Bruder ein. Durch seine Krankheit hätten sie den Weg zurück zueinander gefunden. Sie sei froh, dass er nun nicht mehr leiden müsse. (sda/dpa)