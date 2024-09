Mutter von Achtlingen wird mit 49 Jahren erstmals Oma

Ihre Achtlings-Schwangerschaft machte sie 2009 weltberühmt. Mittlerweile ist Nadya Suleman nicht nur 14-fache Mutter, wie sie nun verkündete.

Jennifer Doemkes / t-online

Es war eine Sensation, als die US-Amerikanerin Nadya Suleman im Januar 2009 die ersten überlebenden Achtlinge zur Welt brachte. Als «Octomom» schaffte sie es international in die Schlagzeilen. Auch, weil die damals 33-Jährige bereits sechs Kinder hatte, die alle durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden.

Die Achtlinge und einige ihrer Geschwister im Jahr 2012. Bild: www.imago-images.de

Mit ihrem turbulenten Leben sorgte die alleinerziehende Mutter in den folgenden Jahren immer wieder für Aufsehen. Sie war finanziell am Ende, ihr Haus wurde zwangsversteigert, sie arbeitete als Pornodarstellerin und liess sich wegen Tablettensucht in eine Entzugsklinik einweisen. 2014 wurde sie wegen Sozialbetrugs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

«Neues Mitglied in unserer Familie»

In den vergangenen Jahren wurde es ruhiger um Nadya Suleman, mittlerweile scheint sie ihr Leben in den Griff bekommen zu haben. Bei Instagram hält die 49-Jährige ihre mehr als 250'000 Follower über ihren Alltag auf dem Laufenden – und gibt auch regelmässig Updates zu ihren Achtlingen. Die sechs Jungs und zwei Mädchen sind mittlerweile 15 Jahre alt und richtige Teenager.

Nun durfte sich die Grossfamilie über weiteren Zuwachs freuen. Mit dem Foto eines Babyfüsschens unter einer rosafarbenen Decke gab Nadya Suleman auf ihrem Account bekannt, dass sie zum ersten Mal Oma geworden ist. Vater ist einer ihrer älteren Söhne. Ihm und ihrer «reizenden Schwiegertochter» dankte sie in dem Beitrag für dieses «wunderschöne Geschenk».

Bei dem Baby handelt es sich um ein Mädchen, das bereits am 30. August auf die Welt kam, verriet die 14-fache Mutter. «Wir sind so gesegnet, dass wir ein neues Mitglied in unserer Familie haben», freute sich Nadya Suleman und schrieb an ihre Enkelin gerichtet: «Du wirst so sehr geliebt und wir können es kaum erwarten, dich aufwachsen zu sehen.»

