Ein Foto von Sinéad O'Connor im Mansion House in Dublin (offizielle Residenz des Oberbürgermeisters von Dublin), wo nach ihrem Tod am Freitag, 28. Juli 2023, ein Kondolenzbuch eröffnet wurde. Bild: keystone

Irland verabschiedet sich von Sinéad O'Connor – die Bilder des Trauerumzugs

Familie und Fans nehmen heute in Irland Abschied von Sinéad O'Connor.

Die irische Sängerin Sinéad O'Connor ist am 28. Juli 2023 im Alter von 56 Jahren überraschend gestorben. Heute wird O'Connor in der irischen Ortschaft Bray im engsten Familienkreis beigesetzt.

Vor der Beerdigung findet in der Küstenstadt südlich von Dublin, wo die Sängerin 15 Jahre lang gelebt hat, ein Trauerzug statt. Dieser hat um 10.30 Uhr begonnen. Er passiert das Haus, in dem die Irin wohnte, wie irische Medien berichten.

Menschen verabschieden sich vor der Beerdigung von der verstorbenen Sängerin, Bray, 8. August 2023. Bild: keystone

Menschen versammeln sich vor O'Connors ehemaligem Haus. Bild: keystone

Blumen vor dem ehemaligen Haus von Sinéad O'Connor, 8. August 2023. Bild: keystone

Trauerbotschaften. Bild: keystone

Die Irinnen und Iren würdigen Sinéad O'Connor im Irish Rock 'n' Roll Museum in Dublin, 27. Juli 2023. Bild: keystone

Trauernde Fans nehmen Abschied. Bild: keystone

Der Trauerzug. Bild: keystone

Zahlreiche Fans säumen die Strasse. Bild: keystone

Der Umzug aus der Vogelperspektive. Bild: keystone

«Sinéad liebte das Leben in Bray und die Menschen dort», heisst es vonseiten ihrer Familie. Und weiter: «Mit dieser Prozession möchte ihre Familie die Liebe der Menschen in Wicklow und darüber hinaus würdigen, die sie seit ihrem Tod in der vergangenen Woche an einem anderen Ort erfahren hat.»

Eine Hommage an Sinéad O'Connor erscheint vor der Beerdigung auf einem irischen Hügel

Sinéad O'Connor ist am 26. Juli 2023 tot in ihrer Wohnung in London aufgefunden worden. Die Todesursache ist nicht bekannt. Polizei und Gerichtsmedizin teilten jedoch mit, dass ihr Tod als «nicht verdächtig» behandelt werde. Weltbekannt wurde die Sängerin durch ihren Song «Nothing Compares 2 U» aus dem Jahr 1990.



Ihr Leben war geprägt von Schicksalsschlägen, doch im vergangenen Jahr musste Sinéad O'Connor den schwersten von allen verkraften: Ihr Sohn Shane starb im Januar 2022 mit nur 17 Jahren. O'Connor hinterlässt drei Kinder: Jake (34), Roisin (27) und Yeshua (16).

