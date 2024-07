Besonders wütend machte J.D. Vance mit seiner Aussage Frauen, die keine Kinder haben wollen – oder können.

J.D. Vance beleidigte «kinderlose Katzen-Ladies» – das fliegt ihm jetzt um die Ohren

Vor drei Jahren hat Donald Trumps Vize J.D. Vance die Demokraten als «unglückliche, kinderlose Katzen-Ladies» bezeichnet. Das fliegt ihm nun um die Ohren.

Seit Kamala Harris Anfang Woche ihre Kandidatur als US-Präsidentin bekannt gegeben hat, liegen alle Augen auf ihr – und auf jedem, der ihr Böses will. Besonders unter Beschuss ist deshalb gerade der republikanische Vizepräsident-Kandidat J.D. Vance. So wurde diese Woche ein Interview aus dem Jahr 2021 ausgegraben, in dem der Republikaner gegen die Demokraten schiesst und meint: «Unser Land wird von einem Haufen kinderlosen Katzen-Ladies geführt, die ein miserables Leben führen.»

Der Clip ging nun ein zweites Mal auf X viral – und sorgte ein zweites Mal für Furore.

«Ich bete, dass Ihre Tochter das Glück hat, eines Tages eigene Kinder bekommen zu können»

Besonders wütend machte Vance mit seiner Aussage Frauen, die keine Kinder haben können.

Eine davon ist Jennifer Aniston, die bereits öffentlich über den Kampf mit ihrer Unfruchtbarkeit gesprochen hat. In einem Statement via Instagram bietet sie Vance nun Paroli: «Mr. Vance, ich bete, dass Ihre Tochter das Glück hat, eines Tages eigene Kinder bekommen zu können. Ich hoffe, dass sie sich nicht einer künstlichen Befruchtung als zweite Option unterziehen muss. Denn Sie versuchen, ihr auch diese zu nehmen.»

Schauspielerin Jennifer Aniston kann keine Kinder bekommen. Bild: keystone

Genauso wütend wie Jennifer Aniston sind auch die Swifties. Denn wer ist ebenfalls eine kinderlose Katzen-Lady? Genau, Taylor Swift. Und zwar mit vollem Stolz. So wurde die 34-Jährige im letzten Jahr von der «Time» als einflussreichste Person des Jahres gekürt – und posierte dabei mit ihrem Kater Benjamin Button.

Und natürlich liess eine Reaktion der Swifties nicht lange auf sich warten ...

Bild: x/@SummerBlueMoonz

Es zeigt sich: Mit diesem einen Satz, den er mittlerweile bereuen dürfte, hat J.D. Vance in ein Wespennest gestochen – sind es doch gerade die Frauen, bei denen die Republikaner unbedingt noch Stimmen holen müssten. So sagte eine ehemalige Trump-Assistentin im US-Fernsehen: «Ich höre von so vielen Freundinnen – seit jeher Republikanerinnen –, die sich so von ihm beleidigt fühlen.»

Mit dem Ausdruck «Childless Cat Lady» wird auf den sozialen Medien gerade nicht nur von Swifties mächtig Stimmung gemacht gegen Donald Trump und seinen Vize. Ganz unter dem Motto:

«Glauben Sie mir, Sie wollen die Gemeinschaft der kinderlosen Katzendamen nicht aufwecken.» X-Userin

Zahlreiche Frauen posten nun Fotos von sich selbst mit ihrer Katze – und erklären feierlich, sich für die Demokraten-Kandidatin Kamala Harris einzusetzen.

Einige Beispiele:

«Kats for Kamala» Bild: x/@hoofnmane

