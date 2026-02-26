Mike Maschina: Der Wiener starb bereits am 9. Februar. Bild: instagram / mike_maschina

Luxus-Influencer und Unternehmer Mike Maschina ist tot

Er zeigte Luxus, schnelle Autos und ein Leben in Saus und Braus. Nun ist der Influencer und Unternehmer Mike Maschina überraschend gestorben.

Janna Halbroth / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Grüner Lamborghini, Champagner und Luxusvillen: Michael «Mike» Maschina inszenierte sich als schillernder Selfmade-Millionär. Mehr als hunderttausend Fans verfolgten das Leben des Wieners, der oft als «österreichischer Dan Bilzerian» bezeichnet wurde. Jetzt ist der 34-jährige Immobilienunternehmer am 9. Februar überraschend verstorben, wie die österreichische Zeitung «Heute» berichtet. Zu den genauen Todesumständen wurden keine Details bekannt gegeben.

Nach einem finanziellen Einbruch und einem Konkurs war es in den vergangenen zwei Jahren still um den einstigen Partyprinzen geworden. Seine Social-Media-Accounts lagen brach.

Ein Foto auf Instagram zeigt Maschina nur drei Tage vor seinem Tod auf Bali. Es war ein Comeback: Nach fünf Jahren meldete er sich dort erstmals wieder mit einem Beitrag zu Wort. «What did I miss?» (Was habe ich verpasst?), schrieb er zu einem oberkörperfreien Foto von sich auf einem Jetski. Davor hatte er sich zuletzt im September 2021 auf seinem Instagram-Kanal gezeigt.

In der Wiener Szene galt Maschina als schillernde Figur. VIP-Lounges, teure Champagnerflaschen und ein auffälliger grüner Lamborghini gehörten zu seinem öffentlichen Image. Auch auf Social Media präsentierte er sich als erfolgreicher Geschäftsmann, der sein Vermögen selbst aufgebaut hatte. Neben seinem extravaganten Lebensstil verfolgte der Verstorbene auch unternehmerische Ambitionen.

Mit einer innovativen Immobilien-App wollte er den Markt revolutionieren. Das Konzept beschrieb er als «Tinder für Wohnungssuchende». Das sorgte für Aufmerksamkeit in der Branche und in den Medien. Die Zeitung «Heute» besuchte Maschina noch 2022 in seiner damaligen Villa in den Weinbergen Wiens. Danach verschwand er jedoch zunehmend aus der Öffentlichkeit.

Verwendete Quellen:

