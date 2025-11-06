wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Polen

Polen startet militärisches Training für alle Bürger

Polen startet militärisches Training für alle Bürger

06.11.2025, 12:5606.11.2025, 12:56

Polen sieht sich zunehmend von Russland bedroht und legt deshalb ein grosses Programm zur freiwilligen militärischen Ausbildung seiner Bürger und Bürgerinnen auf.

Die Pilotphase des Projekts «In Bereitschaft» werde am 22. November beginnen, sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz in Warschau. Ziel sei es, im kommenden Jahr 400'000 Bürger zu schulen.

epa12500663 Polish Deputy Prime Minister and Minister of National Defense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz speaks during a ceremonial assembly at Marshal Jozef Pilsudski Square in Warsaw, Poland, 03 November ...
Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.Bild: keystone

«Wir leben in den gefährlichsten Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg. Hinter unserer Grenze tobt ein Krieg, es gibt Sabotageakte in der Ostsee und Kämpfe im Cyberspace», sagte Kosiniak-Kamysz mit Blick auf das von Russland angegriffene Nachbarland Ukraine. Deshalb habe man das Programm ausgearbeitet. Es richte sich an «alle polnischen Bürger, die daran teilnehmen möchten» – von Kindern im Grundschulalter über Arbeitnehmer bis zu Senioren.

Schulungsmodule können per App gebucht werden

Das Programm besteht aus vier Modulen: Grundlagen zum Thema Sicherheit, Survival, Erste Hilfe und Cybersicherheit. Die Schulungen finden am Wochenende statt, jedes Modul dauert in der Regel einen Tag, wie das Ministerium für Digitalisierung auf X mitteilte. Über eine App kann jeder Bürger die Schulungen, die ihn interessieren, in der Nähe seines Wohnortes buchen.

Unternehmen können zudem Gruppenschulungen für die gesamte Belegschaft vereinbaren. «Die Verteidigungsschulungen sind nicht mit dem Dienst in der Armee gleichzusetzen, sie enden nicht mit einem Eid oder der Eintragung in die Liste der Reservisten», stellt das Digitalisierungsministerium klar.

Polen hofft auf mehr Soldaten für seine Armee

Das EU- und Nato-Land Polen ist einer der engsten politischen und militärischen Verbündeten der Ukraine. Es hat auch eine wichtige Funktion als logistische Drehscheibe für die Militärhilfe des Westens an Kiew. Polen sieht sich auch selbst von Russland bedroht und rüstet deshalb massiv auf.

Polens Streitkräfte zählen nach Angaben des Verteidigungsministeriums vom Sommer 210'300 Männer und Frauen, darunter 37'000 Freiwillige im Heimatdienst WOT. Das Land will seine Armee auf eine Stärke von 300'000 Soldatinnen und Soldaten ausbauen. Um mehr Bürger für den Dienst an der Waffe zu gewinnen, experimentiert das Land schon seit längerem mit militärischen Kurztrainings in unterschiedlichen Formaten. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese NHL-Spieler haben die 600-Tore-Marke geknackt
1 / 23
Diese NHL-Spieler haben die 600-Tore-Marke geknackt

Alexander Owetschkin, 900 Tore
quelle: ap/ap / alex brandon
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Frachtflugzeug geht bei Start in Flammen auf – mindestens 7 Tote
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
«Ist es peinlich, einen Freund zu haben?» – Vogue-Beitrag sorgt für heftige Diskussionen
3
Ab 2029 erhalten alle ein elektronisches Patientendossier – das Wichtigste in 5 Punkten
4
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
5
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
Meistgeteilt
1
USA reduzieren Flugverkehr wegen Shutdown +++ Trump bekräftigt Atomwaffentests
2
Hälfte der Olympia-Tickets schon verkauft +++ Capela siegt mit Rockets zum 5. Mal in Serie
3
Busunfall in Zürich fordert sieben Verletzte
4
Demonstranten unterbrechen Bundesrat: Pfister muss Konferenz verlassen
5
Vizepräsident unter George W. Bush: Dick Cheney ist tot
Mann begrabscht Mexikos Präsidentin - mit Konsequenzen
Die Staatschefin spricht in Mexiko-Stadt mit Bürgern, als sie von einem Mann belästigt wird. Der Vorfall rückt die Gewalt gegen Frauen in den Fokus – und die prekären Sicherheitsvorkehrungen.
Bei einem Rundgang durch das historische Zentrum von Mexiko-Stadt wurde Präsidentin Claudia Sheinbaum von einem Mann begrabscht. Er näherte sich der mexikanischen Staatschefin von der Seite, legte den Arm um sie und versuchte, die 63-Jährige zu küssen, wie auf Videos von dem Vorfall zu sehen ist. Dann scheint er zu versuchen, ihr von hinten an die Brüste zu fassen, bevor er von einem Beamten abgedrängt wird.
Zur Story