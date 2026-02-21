bedeckt
Retter finden Leiche von vermisstem Touristen in der Tatra

21.02.2026, 18:0921.02.2026, 18:09

Nach mehrtägiger Suche haben slowakische Retter in der Hohen Tatra die Leiche eines vermissten Touristen gefunden. Alles deute darauf hin, dass es sich bei dem Toten um einen 30-jährigen Mann handelte, der seit der vergangenen Woche im Grenzgebiet zu Polen verschwunden sei, sagte ein Sprecher der polnischen Bergwacht der Nachrichtenagentur PAP.

epa12419928 People walk along Morskie Oko (Eye of the Sea) during a snowfall in the Tatra Mountains, near Zakopane, southern Poland, 01 October 2025. Temperatures in Zakopane were reported at 3 degree ...
In der Hohen Tatra ist ein Tourist verstorben. (Symbolbild) Bild: keystone

Der Mann war am 14. Februar mit der Seilbahn auf den Berg Kasprowy Wierch gefahren, wie Aufzeichnungen von Überwachungskameras zeigten. Danach verlor sich seine Spur. Eine am Mittwoch begonnene Suchaktion mit Spürhunden und Hubschraubern führte die Retter am Donnerstag in ein Lawinengebiet. Wegen schlechter Witterungsbedingungen musste die Rettungsaktion zwischenzeitlich abgebrochen werden. In den vergangenen zwei Wochen hat es bereits vier Lawinentote in der Hohen Tatra gegeben. (dab/sda/dpa)

