Endergebnis nach Polen-Wahl: Opposition kommt auf Mehrheit

Französischer Starphilosoph zum Krieg: «Die Siedlungspolitik ist eine Tragödie»

Alain Finkielkraut, der einflussreichste französische Intellektuelle, sagt im Gespräch mit CH Media, das jüdische Schicksal sei «erneut über Israel hereingebrochen». Erst wenn die Hamas ausgeschaltet sei, gebe es vielleicht die Chance auf einen Gebietskompromiss mit den Palästinensern.

Die Hamas galt lange als möglicher Gesprächspartner der Europäer. Jetzt entpuppt sie sich als Terrormiliz, die auf einen Schlag tausend Menschen umbringt und Angst und Schrecken verbreitet. Wundert Sie das?

ALAIN FINKIELKRAUT: Erstaunlich ist höchstens die extreme Gewalt ihres jüngsten Angriffs. Ansonsten machte ich mir über die Hamas nie Illusionen. Sie heuchelt nicht, wenn sie in ihrer Charta ausdrücklich festhält, Palästina reiche von Jordanien bis ans Mittelmeer. Sie will Israel also auslöschen. Deshalb verlangt sie gar nicht erst, dass Israel die besetzten Gebiete räumt – sie will ganz Israel vernichten. Die Europäer brauchten schon viel Naivität, um die Hamas als Gesprächspartner zu sehen. Einzelne Islamologen priesen die Hamas früher als Alternative zum IS (Islamischer Staat). Dabei ist sie genau dasselbe.