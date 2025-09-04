wechselnd bewölkt18°
Crash von Standseilbahn in Lissabon fordert 16 Tote – das ist bekannt

Bilder der Verwüstung nach der Entgleisung der Standseilbahn in Lissabon.Video: twitter/pisklauren

Crash von bekannter Standseilbahn in Lissabon fordert 16 Tote – das wissen wir

In Lissabon ist eine Standseilbahn, eine beliebte Touristenattraktion, entgleist. Mindestens 16 Menschen kamen ums Leben. Das wissen wir über das Unglück.
04.09.2025
Inhaltsverzeichnis
Das ist passiertWas man über den Hergang des Unglücks weissDas weiss man über die UrsacheDas ist über die Opfer bekanntDie Reaktionen

Das ist passiert

Eine gelbe Standseilbahn, ein beliebtes Fortbewegungsmittel für Touristen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon, ist am Mittwochabend entgleist. Mindestens 16 Menschen kamen ums Leben – eine Person ist in der Nacht ihren Verletzungen erlegen. Die Anzahl der Todesopfer könnte laut den lokalen Behörden noch steigen.

FILE - The Gloria funicular makes its way uphill in Lisbon, on April 12, 2023. (AP Photo/Armando Franca, File) Portugal Streetcar Derailed
Die gelbe Standseilbahn in Lissabon ist eine beliebte Touristenattraktion.Bild: keystone

Was man über den Hergang des Unglücks weiss

Am frühen Mittwochabend um kurz nach 18 Uhr (19 Uhr Schweizer Zeit) war der eine Wagen der Standseilbahn auf dem Weg nach unten. Die beliebte Touristenattraktion mit dem Namen «Elevador da Glória» befördert Passagiere auf der steilen Rua de Glória mit zwei Wagen in beide Richtungen.

Hier kam es zum Unglück:

Die gut besetzte Bahn, die maximal 42 Menschen transportieren kann, kam plötzlich von den Schienen ab und rutschte die Strasse mit lautem Getöse hinunter, wie Augenzeugen beschrieben. Dann krachte sie seitlich gegen ein Gebäude unweit des Platzes Praça dos Restauradores.

Laut der Zeitung Publico riss das Sicherheitsseil, das die beiden Kabinen der Bahn verbindet. Die untere Kabine sei nur wenig abgestürzt und nicht entgleist, da sie sich noch in der Nähe des Praça dos Restauradores befand. Beim Aufprall zogen sich aber mehrere Insassen leichte Verletzungen zu. Die obere Kabine jedoch soll mit hohem Tempo abwärts gerast und schliesslich entgleist und in eine Wand gekracht sein.

A police officer walks at the site of a derailed electric streetcar in Lisbon, Portugal, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Photo/Armando Franca) Portugal Streetcar Derailed
Die beiden Wagen der Standseilbahn nach dem Unfall – der untere entgleiste nicht. Bild: keystone

TV-Bilder zeigten den Wagen auf der Seite liegend und total zerstört. In Live-Übertragungen mehrerer Sender waren dichte Rauchschwaden und Trümmer zu sehen. Sirenen heulten, während Rettungsteams hektisch und unermüdlich arbeiteten.

Das weiss man über die Ursache

Noch nicht viel. Experten vermuteten, dass ein Seil gerissen sein könnte und vielleicht auch noch die Bremsen versagt haben.

Vorwürfe, die Instandhaltung der Bahn sei womöglich nicht gut genug gewesen, wies der Betreiber, die Lissabonner Verkehrsgesellschaft Carris, zurück. «Die monatlichen und wöchentlichen Wartungsprogramme sowie die tägliche Kontrolle werden sorgfältig durchgeführt», hiess es in einem Bericht.

Trotzdem liess die Stadtverwaltung von Lissabon den Betrieb aller drei Standseilbahnen aussetzen und ordnete sofortige Inspektionen an. Die portugiesische Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Sie sei mit mehreren Beamten vor Ort gewesen, berichtete der Sender «SIC Notícias».

Das ist über die Opfer bekannt

Mindestens 16 Menschen starben beim Unfall. 23 wurden verletzt, neun davon schwer. Die portugiesischen Behörden befürchten, dass die Anzahl Todesopfer noch steigen könnte.

Den Angaben zufolge befinden sich sowohl Einheimische als auch Ausländer unter den Todesopfern. Es ist möglich, dass sich Touristen unter den Opfern befinden, die populäre Bahn wird häufig von Reisenden benutzt. Die Autopsien laufen allerdings noch, die Identitäten der Opfer soll am Donnerstag bekanntgegeben werden.

Laut der portugiesischen Zeitung Correio da Manhã befindet sich der Bremser der Bahn unter den Opfern. Zudem berichtet die Zeitung von der Rettung eines Dreijährigen aus Deutschland, dessen Vater beim Unfall gestorben sei. Die Mutter befinde sich in kritischem Zustand. Auch zwei spanische Staatsbürger befinden sich laut unbestätigten Meldungen unter den Verletzten.

EDA hat derzeit keine Kenntnis von Schweizer Opfern in Lissabon

Derzeit gibt es laut dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten keine Informationen über betroffene Schweizerinnen und Schweizer beim Standseilbahn-Unglück in Lissabon. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter bekundete ihre «volle Solidarität».

Auch wenn derzeit keine Berichte über betroffene Schweizer Staatsangehörige beim Unglück vorlägen, stehe die Schweizer Vertretung in Lissabon mit den zuständigen Behörden in Kontakt, schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Donnerstag auf Anfrage von Keystone-SDA. Schweizerinnen und Schweizer vor Ort wurden gebeten, sich an die Anweisungen der lokalen Behörden zu halten.

Die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter äusserte sich am Donnerstag auf X zum Unglück. Die Schweiz sei in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. «Wir bekunden dem portugiesischen Volk unsere volle Solidarität», schrieb sie weiter.

Firefighters carrying the body of a person on a stretcher at the site of a derailed electric streetcar in Lisbon, Portugal, Wednesday, Sept. 3, 2025. (AP Photo/Armando Franca) Portugal Funicular Derai ...
Helfer am Unfallort am Mittwochabend.Bild: keystone

Die Reaktionen

Portugals Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa bedauerte den Unfall «zutiefst» und forderte, dass der Vorfall «rasch von den zuständigen Stellen aufgeklärt» werde. Für Donnerstag wurde Staatstrauer ausgerufen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sprach den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus.

con mit Material der Nachrichtenagenturen sda und dpa.

Jorge de los alpes
04.09.2025 08:43
Tragisch dieser Unfall mit so vielen Opfern. Ich bin viel mit dieser und anderen nostalgischen Standseilbahnen Lissabons hochgefahren. Ich hätte mir nie von solch einer Katstrophe träumen lassen. Dachte immer, wenn die Wartung schlecht wäre, hätten diese Standseilbahnen nicht über hunder Jahre her gehalten.
Lünetteli
Das Stahlseil reisst nicht einfach so. Es ist der mechanischen Abnützung ausgesetzt und muss nach Intervall des Herstellers kontrolliert werden. Zuerst brechen die einzelnen Drahtseile der Litze. Wenn ein Litzenbruch vorliegt, muss die Maschine (Standseilbahn oder Aufzug) sofort stillgelegt werden. Wenn ein Litzenbruch vorliegt kann das Stahlseil reissen. Zweiter Punkt, warum hat die zwangsläufige Fangbremse nicht funktioniert? Das muss auch während der Inspektion kontrolliert werden. In meinen Augen ein Totalversagen des Betreibers.
