recht sonnig
DE | FR
burger
Blogs
Sektenblog

Lichtnahrungsprozess: Esoteriker wollen DNA verändern und nie mehr essen

Sonnenaufgang winter
Lichtnahrungsprozess: Die Kursteilnehmer dürfen sieben Tage lang keinen Tropfen trinken und 3 Wochen lang nichts essen.Bild: shutterstock.com
Sektenblog

Esoteriker wollen mit dem Lichtnahrungsprozess die DNA verändern und nie mehr essen

Früher dauerte das gefährliche Fastenritual drei Wochen und bewirkte angeblich körperliche Wunder, heute nur noch drei Tage.
06.09.2025, 07:5806.09.2025, 07:58
Hugo Stamm
Hugo Stamm
Mehr «Blogs»

Die moderne westliche Esoterik oszilliert zwischen spirituellem Kitsch, übersinnlichen Wundern und Aberglaube. Ein Erfolgsrezept. Nicht zuletzt wegen des Internets, wo die Hunderten von esoterischen Disziplinen und Zehntausenden von Anbietern weltweit reihenweise angeklickt werden.

Eines dieser Angebote ist der Lichtnahrungsprozess, der unter die Kategorie der kuriosen Wunder einzuordnen ist. Furore machte damit vor Jahren schon das australische Medium Ellen Greve alias Jasmuheen (Duft der Ewigkeit). Sie propagierte die Lichtnahrung und elektrisierte die Szene.

Nach drei Wochen verändert sich die Zirbeldrüse

Ihr Versprechen: Während des dreiwöchigen Prozesses verändern sich die Zirbel- und Hirnanhangdrüse und die DNA. Danach sollen die Teilnehmerinnen fähig sein, kosmisches oder göttliches Licht aufzunehmen und sich damit zu ernähren. Ähnlich der Fotosynthese bei Pflanzen. Dann ist Schluss mit der Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln und verseuchtem Wasser, versprach Jasmuheen.

Der Haken an der Geschichte: Die Kursteilnehmer dürfen sieben Tage lang keinen Tropfen trinken und 3 Wochen lang nichts essen. Ein gefährliches Ritual, denn man dehydriert und handelt sich gravierende Schädigungen von Niere und Leber ein. Einzelne Lichtesser haben das Ritual mit dem Leben bezahlt.

Diesen Prozess hat auch der ehemalige Basler Chefarzt und Psychiater Jakob Bösch absolviert. In einem Buch von Jashmuheen schrieb er unter dem bezeichnenden Kapitel «Eine neue Form von Psychotherapie und spirituellem Wachstum»: «Der Prozess wurde wohl zum intensivsten Erlebnis meines Erwachsenendaseins.» Obwohl er während dieses Prozesses einen leichten Hirnschlag und eine Lähmung des linken Beins erlitt, wie er zugab.

Video über den Lichtnahrungsprozess.Video: YouTube/Andreas Schwarz - HigherMind

Und noch etwas: Schülerinnen und Schüler priesen den Lichtnahrungsprozess als Rezept gegen den Welthunger an. Mehr Zynismus geht kaum.

Da die Esoterik wie auch profane Konsumprodukte Trends unterliegt, ist der Lichtnahrungsprozess nach Jasmuheen aktuell nicht mehr besonders sexy. Deshalb bieten heute esoterische Medien und Meister eine Kurzversion an, die nur noch drei Tage dauert.

Das Glücksportal.ch schreibt über sein Seminar: «Der Lichtnahrungsprozess ermöglicht es dir, über die Illusion hinauszuwachsen, dass der Körper nur mit feststofflicher Nahrung und Flüssigkeit überleben kann. (…) Lichtnahrung bedeutet, aus der kosmischen Quelle, der göttlichen Quelle deines Seins, genährt und ernährt zu werden und auf einer ganz tiefen Ebene deines Seins frei zu sein.» Kostenpunkt für die drei Tage: 1800 Franken.

Andreas Hofmann, der sich Life-Food-Coach nennt, preist sein Seminar so an: «Durch den Lichtnahrungsprozess befindet sich dein Mentalkörper für immer in einer Entfernung von 4,5 Metern und dein Emotionalkörper auf 9 Meter. (…) Nur in dieser Ausdehnung aller deiner Körper kann sich die Lichtkanüle in deinem Energiesystem dauerhaft verankern. Egal, wie du dich entscheidest, stets fliesst immer das nährende, goldene Licht über die Lichtkanüle in deinen Körper hinein.»

Auf dem Portal testedich.ch gibt es einen Test, mit dem man herausfinden kann, was für ein Lichtarbeiter man ist. Ich habe die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet und ein erstaunliches Testresultat bekommen:

«Herzlichen Glückwunsch! Dein Ergebnis zeigt, dass du ein inkarnierter Engel oder engelähnliches Wesen bist. Du bist sehr sanft, schön und hilfsbereit.»
Testergebnis für den Blog-Autor Hugo Stamm

Das Leben ist manchmal voller Überraschungen

Im Testergebnis wird weiter ausgeführt: «Das sind Eigenschaften, die in der Welt dringend gebraucht werden. Deine natürliche Neigung, anderen zu helfen, macht dich ideal für soziale Berufe, wo du deine Fürsorglichkeit und Empathie voll entfalten kannst. (…) Nutze diese Fähigkeiten, um Positivität und Licht in die Welt zu bringen.» Das Leben ist manchmal voller Überraschungen.

Was geht im Kopf der meist überdurchschnittlich gebildeten Esoteriker und Esoterikerinnen ab, dass sie an den Unsinn der Lichtnahrung glauben können? Glauben, dass sich Zirbeldrüse und DNA in kurzer Zeit grundlegend verändern können? Diese Frage ist in ihren Augen falsch gestellt. Spiritualität findet nicht zwischen den Ohren statt, die Ratio ist vielmehr der Feind der Esoterik.

Im Reich des Übersinnlichen gelten spirituelle Gesetze. Naturgesetze können angeblich überwunden werden. Deshalb ist für Esoteriker alles möglich, was sich die spirituelle Intuition erträumt. Und was die aufgestiegenen Meister in den kosmischen Sphären über den geistigen Kanal (Channeling) den esoterischen Medien übermitteln.

Überbordende spirituelle Fantasie

Deshalb überbordet die spirituelle Fantasie der Meister und Medien, die eine Welt voller Glitzer und Wunder manifestieren und ihren Schülerinnen präsentieren. Esoterikerinnen messen dem «Feinstofflichen» mehr Bedeutung und Sinn zu als dem «Grobstofflichen», was oft fatale Folgen hat.

Für Esoteriker gibt es in der geistigen Welt keine Einschränkungen und keine Grenzen. Wunder sind die neue Normalität. In der esoterischen Parallelwelt muss man den Kopf an der Garderobe abgeben, sonst kracht die esoterische Wunderwelt zusammen. Doch wer will schon auf Wunder verzichten!

Sektenblog
Sektenblog
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
461
Wenn Seliggesprochene nicht ganz so heilig sind
von Hugo Stamm
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
335
Welches ist eigentlich die gefährlichste Sekte? Warum ein Ranking wenig Sinn ergibt
von Hugo Stamm
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
271
Wenn selbst die Pfarrerin nicht mehr an Gott glaubt, wackelt sein Thron
von Hugo Stamm
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
335
Die Gefahr hinter den geistigen Abgründen der Gurus ist real
von Hugo Stamm
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
221
Auch esoterische Heiler nennen sich nun Coaches – das steckt dahinter
von Hugo Stamm
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
420
Nackte Füsse, heisse Glut: Vom Unsinn des Feuerlaufens
von Hugo Stamm
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
415
Der König gibt sich die Kügelchen: Wie Charles mit der Homöopathie scheiterte
von Hugo Stamm
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
662
Ein Glaube bleibt ein Glaube – und das ist gut so
von Hugo Stamm
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
608
Rudolf Steiner, Corona und das Problem mit der Impfung
von Hugo Stamm
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
168
Die Aura-Chirurgie verspricht Wunderheilungen – ist aber gefährlicher Hokuspokus
von Hugo Stamm
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
575
Nein, hier opfert niemand Kinder auf Friedhöfen
von Hugo Stamm
Sekten? Das sind immer die anderen
1.1k
Sekten? Das sind immer die anderen
von Hugo Stamm
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
313
Faktencheck der Astrologie: Und die Sterne lügen doch
von Hugo Stamm
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
1.1k
Gott und das Problem mit dem verpassten Copyright
von Hugo Stamm
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
371
Warum Sekten in diesem Blog nicht gelobt werden
von Hugo Stamm
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
321
Corona als Strafe und die Impfung als Tool des Teufels: Wie ICF und Co. die Seuche sehen
von Hugo Stamm
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
268
Kennst du die Antwort auf die Frage: Gibt es gute Sekten?
von Hugo Stamm
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
194
Gebrabbel, Channeling und Plattitüden: Wenn Gott mit vielen Stimmen zu uns spricht
von Hugo Stamm
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
294
Die Frage nach dem Sinn des Lebens irritiert – doch vielleicht kann uns der Wurm helfen
von Hugo Stamm
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
570
Das Problem mit der linken Hälfte – oder: Gott entsteht im Hirn
von Hugo Stamm
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
261
Dramatische Flucht aus dem Sektengefängnis: Der Sohn von Ivo Sasek packt erstmals aus
von Hugo Stamm
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
268
Die Sterne lügen nie – sie kennen nur Corona nicht. Oder liegt es doch an den Astrologen?
von Hugo Stamm
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
358
Jedes Jahr verliert die katholische Kirche mehr Gläubige – oft an eine Ersatzreligion
von Hugo Stamm
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
336
Verschwörungsideologien sind eine geistige Pandemie – und vergiften Demokratien
von Hugo Stamm
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
186
Warum ich selten über islamistische Hetzer schreibe
von Hugo Stamm
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
136
Wenn Leichen lächeln und Leberkäse leben – willkommen bei der Bioresonanz
von Hugo Stamm
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
371
16 Dinge, die mich an der Geschichte von Sodom und Gomorrha irritieren
von Hugo Stamm
Hugo Stamm
Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.
Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.

Du kannst Hugo Stamm auf Facebook folgen und seinen Podcast findest du auf YouTube.
infobox image
Bild: zvg
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
3
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
4
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz
5
Schweizer bei Seilbahnunglück in Lissabon getötet
Meistkommentiert
1
Grace Geyoro wird die teuerste Fussballerin +++ GC holt Ex-St.Galler Diaby
2
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
3
Rochette bleibt langfristig in Lausanne +++ ZSC verlängert mit Hrubec und Lehtonen
4
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
5
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
Meistgeteilt
1
Israels bombardiert Hochhaus in Gaza-Stadt +++ Libanon für Entwaffnung
2
«Unfair»: Trump droht EU wegen Geldstrafe für Google Vergeltung an
3
Das Hadern der SVP mit der E-ID: Weshalb Befürworter der Partei eiskaltes Kalkül vorwerfen
4
Der neue Kindsgi-Bändel auf dem Weg in die Geschichte der Design-Fails
5
Ein Fest für Actionfans: Endlich gibt es die Ballerorgie Gears of War auch für die Playstation
Meine Firma hat Kurzarbeit beantragt – was bedeutet das für mich?
Der US-amerikanische Zollhammer hat zugeschlagen, die ersten Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Das bedeutet für den einzelnen Arbeitnehmer weniger Arbeit, aber meist auch weniger Lohn.
Verschlechtert sich die Auftragslage unvermeidbar und aus wirtschaftlichen Gründen, kann das Unternehmen Kurzarbeit anmelden. Die Kurzarbeitsentschädigung (KAE) ist eine Leistung der Arbeitslosenversicherung, welche dem Erhalt der Arbeitsplätze dient. Diese müssen konkret gefährdet und gleichzeitig durch die KAE zu retten sein: Der Arbeitsausfall muss mindestens 10 Prozent der regulären Arbeitsstunden ausmachen, darf aber 85 Prozent während längstens vier Monaten nicht überschreiten.
Zur Story