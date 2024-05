Blue Origin ist ein privates US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen, das im September 2000 von Amazon-Gründer Jeff Bezos gegründet wurde. Bild: PD

«Blue Origin» bringt nach zwei Jahren wieder Weltraumtouristen ins All

Mission gelungen: Nach einem Fehlstart vor zwei Jahren hat das Unternehmen «Blue Origin» das erste Mal wieder eine bemannte Kapsel ins All gebracht.

Steve Haak / t-online

Ein Artikel von

Zum ersten Mal seit zwei Jahren will das Raumfahrtunternehmen «Blue Origin» von Amazon-Gründer Jeff Bezos wieder Weltraumtouristen ins All bringen. Die New-Shepard-Rakete mit sechs Leuten an Bord soll am Nachmittag gegen 15.30 Uhr unserer Zeit vom Weltraumbahnhof des Unternehmens in Texas in der Nähe des kleinen Ortes Van Horn gestartet. Wenig später soll die Besatzung nach ihrem Kurztrip wieder landen.

Das Raketensystem namens «New Shepard» fliegt weitgehend automatisiert. Die während des Fluges von der Rakete abgetrennte Kapsel erreicht eine Höhe von rund 100 Kilometern über der Erde, zeitweise mit Schwerelosigkeit, bevor das wiederverwendbare Objekt abgebremst von grossen Fallschirmen wieder aufsetzt. Auch die ebenfalls wiederverwendbare Rakete landet vertikal wieder auf der Erde.

An Bord der Rakete ist auch der 90-jährige ehemalige US-Militärflieger Ed Dwight. Dwight nahm in den 1960er Jahren als erster Afroamerikaner am Astronautenprogramm der Nasa teil, konnte aber bislang nie ins All fliegen.

Beim ersten Flug der New-Shepard-Rakete im Juli 2021 war unter anderem Amazon-Gründer Bezos selbst an Bord. Am zweiten Flug im Oktober 2021 nahm der damals ebenfalls 90-jährige kanadische Schauspieler William Shatner teil, der mit seiner Rolle als «Captain Kirk» in «Star Trek» weltberühmt geworden war.

Rakete legte 2022 schweren Fehlstart hin

Beim letzten unbemannten Flug im September 2022 war die Rakete nach einem fehlgeschlagenen Start monatelang am Boden geblieben. Damals stürzte kurz nach dem Start die Trägerrakete zu Boden. Der Grund war eine defekte Düse am Triebwerk. Die Kapsel selbst, in der sich normalerweise die Besatzung befindet, blieb unbeschädigt.

Nach dem missglückten Startversuch verhängte die Luftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten ein Flugverbot für «New Shepard» mit der Auflage, Korrekturmassnahmen zu ergriffen. Daraufhin konstruierte das «Blue Origin»-Team einige Triebwerks- und Düsenkomponenten neu.

Wie viel ein Flug mit «Blue Origin» kostet, ist nicht bekannt. Laut Medienberichten hatte ein Sitzplatz beim letzten Start mit Besatzung im August 2022 etwa 1,25 Millionen US-Dollar gekostet.

Das wäre fast dreimal so viel wie beim Konkurrenzunternehmen «Virgin Galactic», das ebenfalls suborbitable Flüge für Weltraumtouristen anbietet und Sitzplätze für 450'000 US-Dollar anbietet.