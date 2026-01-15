sonnig
Nasa: ISS-Crew mit SpaceX Dragon auf der Erde gelandet

ISS-Crew ist auf der Erde gelandet

15.01.2026, 13:0615.01.2026, 13:06

Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurück zur Erde geholt. Mit einem «Crew Dragon» des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk landeten die vier Astronauten in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien, wie Live-Bilder der Nasa zeigten.

International Crew-11 returns to Earth after early departure from ISS CALIFORNIA, UNITED STATES - JANUARY 15: ----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - NASA / BILL INGALLS / HANDOUT - NO MARKETING N ...
Die Astronauten sind sicher im Pazifik gelandet.Bild: www.imago-images.de

Die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow waren seit Anfang August an Bord der ISS und hätten dort eigentlich noch ein paar Wochen bleiben sollen.

US Space ISS 9086983 15.01.2026 In this handout photo released by the National Aeronautics and Space Administration NASA, Roscosmos cosmonaut Oleg Platonov, left, NASA astronauts Mike Fincke, Zena Car ...
Ab nach Hause! Die Crew kam früher als geplant zurück.Bild: www.imago-images.de

In der vergangenen Woche hatte die Nasa zuerst einen Ausseneinsatz an der ISS wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds kurzfristig abgesagt – und dann mitgeteilt, dass sie wegen des Problems die komplette vierköpfige Crew vorzeitig zurück zur Erde holen werde.

Zur Identität des Crew-Mitglieds und zu Details der gesundheitlichen Probleme wollte sich die Nasa nicht äussern. Das Mitglied der «Crew 11» sei in stabilem Zustand, hiess es. (sda/dpa)


Ein Schleudersitz für Astronauten
1 / 8
Ein Schleudersitz für Astronauten
Die private US-Raumfahrtfirma SpaceX testete am 6. Mai 2015 einen Auswurfmechanismus, durch den sich Astronauten im Falle einer Fehlfunktion während des Fluges in Sicherheit bringen können sollen.
quelle: x01879 / scott audette
Neun Monate statt acht Tage: So verbrachten die gestrandeten Astronauten ihre Zeit im All
Video: watson
