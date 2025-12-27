freundlich-2°
DE | FR
burger
Wissen
Astronomie

Die schönsten Weltraumbilder des Jahres 2025

Das sind die schönsten Weltraumbilder 2025

Zum Jahreswechsel präsentieren wir hier wieder eine Auswahl der faszinierendsten Aufnahmen aus dem Weltall.
27.12.2025, 18:3227.12.2025, 18:37
Daniel Huber
Daniel Huber

2025 ist bald Geschichte – und angesichts der schwierigen Zeitläufte gibt es diesem Jahr wohl nicht allzu viel nachzuweinen. Bei all dem irdischen Elend ist dafür der Blick nach oben tröstlich, in die unendlichen Tiefen des Weltalls. Zum Jahresausklang präsentieren wir daher die schönsten Aufnahmen von James Webb, Hubble und Co. – wobei die Auswahl wie immer willkürlich ist. Wer ein schönes Bild aus dem All beisteuern möchte, kann es gern in den Kommentaren posten!

Inhaltsverzeichnis
Schleiernebel im SchwanVerlorene GalaxieRoter SpinnennebelFarbenprächtige SpiralgalaxieReflexionsnebelGalaktische FabrikJunger SternhaufenSüdliches PolarlichtHand GottesKatzenpfotennebelFunkelnde AndromedaTurbulenter JupiterGlitzernder SternhaufenMilchstrasse am HorizontKosmisches BouquetSterbender SternAuge GottesKosmische SanduhrMitten durchs Bullenauge

Schleiernebel im Schwan

Seeing the Cygnus Loop in a New Way https://www.nasa.gov/image-article/seeing-the-cygnus-loop-in-a-new-way/
Bild: NASA/SAO/CXC/John Stone (Astrobin)/CXC/L. Frattre/N. Wolk

Der Cygnusbogen (engl. Cygnus Loop) im Sternbild Schwan (Cygnus) ist ein Supernova-Überrest – was nach dem explosiven Tod eines massereichen Sterns vor rund 8000 Jahren übrig blieb. Der im optischen Spektrum sichtbare Teil ist der Cirrusnebel (auch «Schleiernebel» genannt), der rund 1500 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.

Verlorene Galaxie

Hubble Seeks Clusters in ‘Lost Galaxy’ This NASA/ESA Hubble Space Telescope image features the spiral galaxy NGC 4535, which is situated about 50 million light-years away in the constellation Virgo (t ...
Bild: ESA/Hubble & NASA, F. Belfiore, J. Lee and the PHANGS-HST Team

Dieses Bild des Hubble-Weltraumteleskops zeigt die Spiralgalaxie NGC 4535, die sich etwa 50 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Jungfrau (Virgo) befindet. Durch ein kleines Teleskop betrachtet, erscheint diese Galaxie extrem schwach, was ihr den Spitznamen «Verlorene Galaxie» eingebracht hat. Die rosa leuchtenden Wolken, die als H-II-Regionen bezeichnet werden, sind ein Zeichen dafür, dass die Galaxie besonders junge, heisse und massereiche Sterne beherbergt, die mit hochenergetischer Strahlung leuchten.

Roter Spinnennebel

Red Spider Nebula Using its Near-InfraRed Camera (NIRCam), NASA’s James Webb Space Telescope captured never-before-seen details of the Red Spider Nebula, a planetary nebula, in this image released on ...
Bild: ESA/Webb, NASA & CSA, J. H. Kastner (Rochester Institute of Technology)

Mit seiner Nahinfrarotkamera (NIRCam) hat das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA bisher nie gesehene Details des Roten Spinnennebels, eines planetarischen Nebels, eingefangen. Die neue Aufnahme zeigt zum ersten Mal die gesamte Ausdehnung der ausgestreckten Lappen des Nebels – den «Beinen» der Spinne. Diese Lappen, die in Blau dargestellt sind, zeigen sich als geschlossene, blasenartige Strukturen, die sich jeweils über etwa drei Lichtjahre erstrecken. Aus dem Zentrum des Nebels strömendes Gas hat diese massiven Blasen über Jahrtausende hinweg aufgebläht.

Farbenprächtige Spiralgalaxie

NASA Telescopes View Spiral Galaxy NGC 1068, a relatively nearby spiral galaxy, appears in this image released on July 23, 2025. The galaxy contains a black hole at its center that is twice as massive ...
Bild: NASA/CXC/SAO/ESA/CSA/STScI (HST and JWST)/NSF/NRAO/VLA

Die Spiralgalaxie NGC 1068 im Sternbild Walfisch ist etwa 50 Millionen Lichtjahre von der Milchstrasse entfernt. In ihrem Zentrum befindet sich ein Schwarzes Loch, das doppelt so viel Masse enthält wie jenes in der Milchstrasse. Die Aufnahme aus dem Juli 2025 ist eine Kombination aus Röntgen-Daten des Chandra-Röntgenobservatoriums (blau), Radio-Daten des Karl G. Jansky Very Large Array (rosa) und optischen Daten des Hubble-Teleskops (gelb, grau, gold).

Reflexionsnebel

IC Stars Data from NASA’s Chandra X-ray Observatory and NASA’s James Webb Space Telescope combine to reveal an otherworldly view of the star-forming region IC 348. In this image released on July 23, 2 ...
Bild: NASA/CXC/SAO/ESA/CSA/STScI

Diese kombinierte Aufnahme des Chandra-Röntgenobservatoriums und des James-Webb-Weltraumteleskops zeigt die Sternentstehungsregion IC 348. Die feinen Strukturen, die das Bild dominieren, sind interstellares Material, das das Licht der Sterne des Sternhaufens reflektiert; dies wird als Reflexionsnebel bezeichnet. Die punktförmigen Quellen in den Röntgendaten von Chandra sind junge Sterne in dem Sternhaufen, die sich dort entwickeln.

Galaktische Fabrik

An Eye-catching Star Cluster Westerlund 1, the biggest and closest “super” star cluster to Earth, dazzles in this image released on July 23, 2025. This view combines x-ray data from NASA’s Chandra X-r ...
Bild: NASA/CXC/SAO/ESA/STScI/CSA

Hier sehen wir Westerlund 1 in einer kombinierten Aufnahme des Chandra-Röntgenobservatoriums, des James-Webb-Weltraumteleskops und des Hubble-Weltraumteleskops. Westerlund 1 ist ein kompakter, junger offener Sternhaufen im Sternbild Altar und der massereichste bekannte offene Sternhaufen in der Lokalen Gruppe, einer Ansammlung von Galaxien, zu denen auch die Milchstrasse gehört. Es handelt sich gewissermassen um eine galaktische Fabrik, in der Sterne in grosser Zahl entstehen.

Junger Sternhaufen

Shining Pismis 24 NASA’s James Webb Space Telescope captured this sparkling scene of star birth in an image released on Sept. 4, 2025. Called Pismis 24, this young star cluster resides in the core of ...
Bild: NASA/ESA/CSA/STScI

Pismis 24 ist ein offener Sternhaufen im Kern des Emissionsnebels NGC 6357, der auch unter der Bezeichnung Hummernebel bekannt ist. NGC 6357 befindet sich etwa 5500 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Skorpion. Pismis 24 ist eine Sternenwiege, in der zahlreiche massereiche Sterne entstehen. Die massereichsten Sterne im Sternhaufen sind die grössten und hellsten Sterne in dieser Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops. Sie zeigen die für dieses Teleskop typischen sechsstrahligen Beugungsspitzen.

Südliches Polarlicht

Aurora Australis The aurora australis arcs above a partly cloudy Indian Ocean in this photograph from the International Space Station as it orbited 269 miles above in between Australia and Antarctica ...
Bild: NASA/Nichole Ayers

Dieses Foto wurde am 12. Juni 2025 von der Internationalen Raumstation aus aufgenommen, während sie sich in einer Höhe von 433 Kilometern zwischen Australien und der Antarktis befand. Zu sehen ist die Aurora Australis (das Polarlicht auf der Südhalbkugel) über dem teilweise bewölkten Indischen Ozean.

Hand Gottes

Reaching Out This image released on Aug. 20, 2025, combines new radio data from the Australia Telescope Compact Array with X-ray data from NASA’s Chandra X-ray Observatory. Chandra first released an i ...
Bild: NASA/CXC/Univ. of Hong Kong/S. Zhang et al./ATNF/CSIRO/ATCA/UK STFC/Royal Observatory Edinburgh

Diese Aufnahme kombiniert Radiodaten des Australia Telescope Compact Array mit Röntgendaten des Chandra-Röntgenobservatoriums. Sie zeigt den 17'000 Lichtjahre entfernten Pulsar B1509-58, einen schnell rotierenden Neutronenstern mit einem Durchmesser von nur etwa 19 Kilometern. Dieses vergleichsweise winzige, aber enorm massereiche Objekt – Überrest eines explodierten Sterns – ist für die Entstehung einer komplexen Nebelformation verantwortlich, die einer Hand mit ausgestreckten Fingern ähnelt, die nach rechts oben zeigen. Diese kosmische Hand ist als «Hand Gottes» bekannt.

Katzenpfotennebel

NASA’s James Webb Space Telescope Inspects Cat’s Paw NASA’s James Webb Space Telescope team released this image of the Cat’s Paw Nebula on July 10, 2025, in honor of the telescope’s third anniversary. ...
Bild: NASA/ESA/CSA/STScI

NGC 6334, auch Cat’s Paw Nebula (Katzenpfotennebel) oder selten Bear Claw Nebula (Bärenklauennebel) genannt, ist ein 5700 Lichtjahre entfernter Emissionsnebel im Sternbild Skorpion. Er hat einen Durchmesser von geschätzten 50 Lichtjahren und ist eines der aktivsten Sternentstehungsgebiete unserer Galaxis. Die NIRCam (Nahinfrarotkamera) des James-Webb-Weltraumteleskops enthüllte bisher unbekannte strukturelle Details und Merkmale: Massive junge Sterne zerreissen das nahegelegene Gas und den Staub, während ihr helles Sternenlicht ein helles, nebulöses Leuchten erzeugt, das in Blau dargestellt ist. Als Folge der Einwirkung dieser massiven Sterne wird der lokale Sternentstehungsprozess schliesslich zum Stillstand kommen.

Funkelnde Andromeda

Sparkling Andromeda The Andromeda galaxy, also known as Messier 31 (M31), is a glittering beacon in this image released on June 25, 2025, in tribute to the groundbreaking legacy of astronomer Dr. Vera ...
Bild: NASA/CXO/UMass/Z. Li & Q.D. Wang/ESA/XMM-Newton/JPL-Caltech

Hier sehen wir unsere grosse Nachbargalaxie M31, besser bekannt als Andromeda-Galaxie. Sie ist mit einer Entfernung von etwa 2,5 Millionen Lichtjahren die der Milchstrasse am nächsten gelegene Spiralgalaxie. Astronomen nutzen Andromeda, um die Struktur und Entwicklung unserer eigenen Spiralgalaxie zu verstehen, was aufgrund der Einbettung der Erde in die Milchstrasse wesentlich schwieriger ist.

Die galaktische Hochzeit der Milchstrasse mit Andromeda hat schon begonnen

Turbulenter Jupiter

Jupiter’s Turbulent Atmosphere JunoCam, the visible light imager aboard NASA’s Juno spacecraft, captured this view of Jupiter’s northern high latitudes during the spacecraft’s 69th flyby of the giant ...
Bild: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Diese farbverstärkte Aufnahme der nördlichen Breitengrade des Jupiters wurde von der JunoCam – der Kamera für sichtbares Licht an Bord der NASA-Raumsonde Juno – am 28. Januar 2025 während des 69. Vorbeiflugs der Raumsonde an dem Gasriesen gemacht, in einer Höhe von etwa 58'000 Kilometern über den Wolken. Die Gürtel und Zonen des grössten Planeten unseres Sonnensystems sind deutlich zu erkennen, ebenso die Turbulenzen an ihren Rändern, die durch Winde aus verschiedenen Richtungen verursacht werden.

Glitzernder Sternhaufen

Hubble Visits Glittering Cluster, Capturing Its Ultraviolet Light As part of ESA/Hubble’s 35th anniversary celebrations, the European Space Agency (ESA) shared new images that revisited stunning, prev ...
Bild: ESA/Hubble & NASA/A. Sarajedini/G. Piotto/M. Libralato

NGC 6981 (auch als Messier 72 oder M72 bezeichnet) ist ein Kugelsternhaufen im Sternbild Wassermann, rund 50'000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die starke Anziehungskraft zwischen den dicht gepackten Sternen verleiht Kugelsternhaufen ihre regelmässige, kugelförmige Gestalt. Es gibt etwa 150 bekannte Kugelsternhaufen, die mit der Milchstrasse in Verbindung stehen. Die auffällige Vielfalt der Farben der Sterne in diesem Bild resultiert aus der Ergänzung der bisherigen Daten im sichtbaren Licht durch Beobachtungen im ultravioletten Bereich. Die Farben kennzeichnen Gruppen unterschiedlicher Sterntypen: Blaue Sterne sind solche, die ursprünglich massereicher waren und nach dem Verbrennen eines Grossteils ihres Wasserstoffvorrats heissere Temperaturen erreicht haben; die leuchtend roten Objekte sind Sterne mit geringerer Masse, die zu roten Riesen geworden sind.

Milchstrasse am Horizont

Milky Way on the Horizon NASA astronaut Don Pettit used a camera with low light and long duration settings to capture this Jan. 29, 2025, image of the Milky Way appearing beyond Earth’s horizon. At th ...
Bild: NASA/Don Pettit

Der NASA-Astronaut Don Pettit verwendete eine Kamera mit Einstellungen für schlechte Lichtverhältnisse und lange Belichtungszeiten, um dieses Bild der Milchstrasse hinter dem Horizont der Erde aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt – am 29. Januar 2025 kurz vor Sonnenaufgang – befand sich die Internationale Raumstation in einer Höhe von 426 Kilometern über dem Pazifischen Ozean vor der Küste Chiles.

Kosmisches Bouquet

A Stellar Bouquet This image, released on Feb. 12, 2025, is the deepest X-ray image ever made of the spectacular star forming region called 30 Doradus. By combining X-ray data from NASA’s Chandra X-ra ...
Bild: NASA/CXC/Penn State Univ./L. Townsley et al./JPL-CalTech/SST/STScI/HST/ESO/NAOJ/NRAO/ALMA

Diese Aufnahme besteht aus einer Kombination von Röntgendaten des Chandra-Röntgenobservatoriums (blau und grün) mit optischen Daten des Hubble-Weltraumteleskops (gelb) und Radiodaten des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (orange). Es zeigt die Sternentstehungsregion 30 Doradus, auch bekannt als Tarantelnebel. Sie befindet sich in etwa 160'000 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Schwertfisch (Doradus) in der Grossen Magellanschen Wolke, einer kleinen Nachbargalaxie der Milchstrasse.

Sterbender Stern

Fuzzy Rings of a Dying Star In this photo released on April 14, 2025, NASA’s James Webb Space Telescope revealed the gas and dust ejected by a dying star at the heart of NGC 1514. Using mid-infrared d ...
Bild: NASA, ESA, CSA, STScI, Michael Ressler (NASA-JPL), Dave Jones (IAC)

Das ist NGC 1514, auch Kristallkugelnebel genannt. Es handelt sich um einen planetarischen Nebel mit einem Durchmesser von einem halben Lichtjahr im Sternbild Stier, rund 900 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das Gas und der Staub des Nebels stammen von einem sterbenden Stern im Zentrum, der vor 4000 Jahren die Masse von 2,2 Sonnen aufwies. 2017 konnten Astronomen nachweisen, dass es sich um ein Doppelsternsystem handelt, bei dem einer der beiden Sterne sich im Laufe seiner Entwicklung aufblähte und dann mittels eines dichten Sternwinds Schichten aus Gas und Staub abwarf.

Auge Gottes

X-ray Clues Reveal Destroyed Planet This image of the Helix Nebula, released on March 4, 2025, shows a potentially destructive white dwarf at the nebula’s center: this star may have destroyed a planet ...
Bild: NASA/CXC/SAO/Univ Mexico/S. Estrada-Dorado et al./JPL/ESA/STScI/NRAO/ESO/VISTA

Seit mehr als 40 Jahren empfangen Astronomen ein mysteriöses Radiosignal aus diesem Nebel. Es ist der Helixnebel (NGC 7293), der auch «Auge Gottes» genannt wird, ein etwa 650 Lichtjahre entfernter planetarischer Nebel im Sternbild Wassermann. In seinem Zentrum befindet sich ein Weisser Zwerg, ein alter und sehr kompakter Stern. Dieser Weisse Zwerg könnte einen Planeten, der ihn sehr nah umkreiste, zerstört haben – was bisher noch nie beobachtet wurde. Dies könnte auch das Radiosignal erklären.

Kosmische Sanduhr

Like Sands Through the Hourglass… Two actively forming stars are responsible for the shimmering hourglass-shaped ejections of gas and dust that gleam in orange, blue, and purple in this representative ...
Bild: NASA/ESA/CSA/STScI

In dieser Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops sehen wir das sich bildende Sternsystem Lynds 483, rund 650 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Schlange (Serpens). Die auffällige Sanduhr-Form verdankt es den zwei Protosternen im Zentrum. Diese sich aktiv bildenden Sterne, die in einer dichten Molekülwolke liegen, sind für die schimmernden, sanduhrförmigen Auswürfe von Gas und Staub verantwortlich.

Mitten durchs Bullenauge

Bullseye! This image from NASA’s Hubble Space Telescope, released on Feb. 4, 2025, shows the gargantuan galaxy LEDA 1313424, aptly nicknamed the Bullseye. A far smaller blue dwarf galaxy went through ...
Bild: naSA, ESA, Imad Pasha (Yale), Pieter van Dokkum (Yale)

Die gigantische Ringgalaxie LEDA 1313424 (PGC 1313424), die 534 Millionen Lichtjahre von der Milchstrasse entfernt im Sternbild Fische liegt, trägt den treffenden Spitznamen «Bullseye» («Bullenauge»). Sie weist neun Ringe auf, mehr als jemals bei einer anderen Galaxie entdeckt worden sind. Dies ist die Folge einer Kollision: Die weitaus kleinere blaue Zwerggalaxie in der Mitte links schoss vor etwa 50 Millionen Jahren wie ein Pfeil mitten durch das Bullenauge und hinterliess dabei Ringe wie Wellen in einem Teich. Mittlerweile sind die beiden Galaxien 130'000 Lichtjahre voneinander entfernt, aber noch durch eine dünne Gasspur verbunden.

Noch mehr schöne Bilder aus dem All?
Bitte sehr!​

Die schönsten Weltraumbilder 2024
Und hier: Die 15 schönsten Weltraumbilder 2023

Weltraum-Schrott

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schönsten Weltraumbilder 2024
1 / 17
Die schönsten Weltraumbilder 2024

Elektrischer Donut
Diese neonblau-weiss-goldene Schönheit ist das Resultat der Supernova Cassiopeia A – ein expandierender Ball aus Materie und Energie, den ein explodierter Roter Überriese ausgestossen hat. Das Gebilde, das einen Durchmesser von etwa 10 Lichtjahren hat, umhüllt einen Ort relativer Ruhe im Zentrum des Supernova-Überrests. Durch das Loch in der Mitte erinnert es an einen gigantischen, knisternden, elektrisch blauen Donut.

 ... Mehr lesen
quelle: nasa/esa//csacxc/sao/stscl
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die wohl schönsten Blitzeinschläge im Weltall
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Etwa 2300 Jahre alt: Zwei der ältesten Goldmünzen der Schweiz entdeckt
Bei Arisdorf BL sind zwei der ältesten Goldmünzen der Schweiz aufgetaucht. Die wertvollen Funde stammen laut Fachleuten aus dem dritten Jahrhundert vor Christus.
Damit gehörten sie zu einer kleinen Gruppe von etwas mehr als 20 bekannten Exemplaren der ältesten keltischen Münzen, die in der Schweiz je gefunden wurden, teilte die Archäologie Baselland am Donnerstag mit. Entdeckt wurden die Münzen von Freiwilligen in der Nähe des Bärenfelser Moors. Bereits 2023 war dort ein Hort mit 34 keltischen Silbermünzen entdeckt worden.
Zur Story