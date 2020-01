Warum Hallstatt gerade von Touristen überrannt wird – und was Frozen 2 damit zu tun hat

International

Warum Hallstatt gerade wegen Frozen 2 von Touristen überrannt wird



Die kleine Gemeinde Hallstatt am idyllischen Hallstättersee im österreichischen Salzkammergut zählt 754 Einwohner. Sie werden von der Zahl an Touristen, die jährlich ins idyllische Örtchen im Salzkammergut reisen, bei Weitem übertroffen.

Die Anzahl der Busse, die zehntausende Touristen für ein paar Stunden heranfahren, ist von 3440 Reisebussen (im Jahr 2010) auf bereits 19'344 (2018) gestiegen. An manchen Tagen drängen sich fast 10'000 Besucher durch die engen Gassen zwischen Berg und See.

Auch aktuell schwärmen zahlreiche begeisterte Reisende, vor allem aus China, Japan, Hongkong und Südkorea nach Hallstatt. Und der Hype um das Dorf wurde seit der Veröffentlichung von Frozen 2 noch grösser. Gerüchten zufolge soll das im Disney-Streifen gezeigte Königreich Ardendelle von Hallstatt inspiriert worden sein.

Die vielen Besucher machen den Einwohnern zu schaffen. Viele fühlen sich wie in einem Themenpark. Die Touristen sorgen für mehr Verkehr und Abfall. Der Bürgermeister hat bereits angedeutet, dass er die Zahl der Reisebusse pro Jahr begrenzen will. Ob er damit die Reisende wirklich von einem Besuch Hallstatts abhalten kann, bleibt unklar. Denn viele reisen auch individuell an, um sich den Frozen-Filmfiguren Elsa und Anna etwas näher zu fühlen.

(ohe)

