Das treibt Papst Leo in der Nacht am Handy

Wer kennt es nicht: Wenn man nachts wach im Bett liegt und nicht schlafen kann, greift man als Zeitvertrieb gerne mal zum Handy. So geht es auch Papst Leo XIV, wie diverse Medien derzeit berichten. Doch was treibt der Papst nachts auf dem Handy?

Papst Leo lernt gerade Deutsch auf Duolingo. Bild: keystone

Der US-amerikanische Papst ist nachts im Bett vor allem auf der Sprach-Lernapp Duolingo unterwegs. Schon seit Wochen machen auf den sozialen Medien Berichte die Runde, dass ein User namens @drprevost auf Duolingo in der Nacht Deutsch lerne – mit diesem Namen war der Papst früher auch auf der Plattform Twitter unterwegs. «Heiliger Vater, es ist drei Uhr nachts, was machen Sie?», so ein User.

Der Papst selbst hat die Duolingo-Berichte nie bestätigt. Sein Bruder sagte gegenüber dem National Catholic Reporter, dass es sich bei @drprevost tatsächlich um den richtigen Pontifex handeln dürfte. «Das bezweifle ich nicht, denn er lernt derzeit wirklich Deutsch», so John Prevost.

Weiter erklärte Prevost, Papst Leo habe noch weitere Zeitvertriebe am Handy, wenn er nachts nicht schlafen könne. So spiele er regelmässig «Words with Friends», eine Art Scrabble, mit seinen Freunden.

Auch sonst gilt Papst Leo als technologisch durchaus versiert. Wie die Repubblica berichtet, verwendet der 70-Jährige auf seinem Smartphone auch etwa Whatsapp für den Kontakt zu Freunden und Angestellten. Weiter spielt er offenbar auch fast täglich «Wordle», ein beliebtes Spiel der New York Times, bei welchem man ein Wort erraten muss. (dab)