Medien: Marius Borg Høiby beantragt Freilassung aus U-Haft

Mitten im Vergewaltigungs-Prozess gegen ihn hat der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin die Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt.
10.03.2026, 04:2210.03.2026, 04:22

Das berichten norwegische Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Verteidigerin des 29-Jährigen. Marius Borg Høiby war kurz vor dem Start der Verhandlung Anfang Februar erneut festgenommen worden, weil er gegen das Kontaktverbot in Bezug auf eine Ex-Freundin verstossen und sich rücksichtslos verhalten haben soll. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

A court sketch of Marius Borg Hoiby during the second day of the trial against him, which is taking place in room 250 of the Oslo District Court, Norway, Wednesday, Feb. 4, 2026. (Ane Hem/NTB Scanpix ...
Marius Borg Høiby war kurz vor Prozessbeginn erneut festgenommen worden. Bild: keystone

Die Frau ist eines der mutmasslichen Opfer in dem Verfahren. Ein Vorfall in ihrer Wohnung hatte die Ermittlungen gegen Mette-Marits Sohn im August 2024 ausgelöst. In der Beziehung zu der Frau soll Høiby mehrfach gewalttätig geworden sein. Trotzdem hatten sich die beiden bis kurz vor Prozessbeginn regelmässig gesehen. Høibys Antrag auf Freilassung wird am Gericht in Oslo behandelt. Der Prozess gegen ihn läuft noch bis zum 19. März. Wann das Urteil verkündet wird, ist noch unklar. (sda/dpa)

