Rechtsextremer Georgescu darf nicht zur Wahl in Rumänien antreten – Proteste eskalieren

Georgescu, der als kremlfreundlicher Politiker und Rechtsextremist gilt, hatte die erste Runde der rumänischen Präsidentschaftswahl am 24. November des Vorjahres unerwartet gewonnen. Kurz vor der Stichwahl annullierte das Verfassungsgericht jedoch die Abstimmung wegen Unregelmässigkeiten in seiner Wahlkampffinanzierung. Die Wahl soll nun am 4. Mai wiederholt werden.

Zuvor hatten Hunderte Anhänger des unter Strafverfolgung stehenden Georgescu am Abend vor dem Wahlbüro gegen seinen Ausschluss demonstriert. Dabei durchbrachen einige Demonstranten Absperrgitter der Polizei. Die Beamten setzten daraufhin Tränengas ein. Randalierer warfen Pflastersteine und Feuerwerkskörper auf die Einsatzkräfte, zündeten Möbel angrenzender Strassencafés an und kippten einen Übertragungswagen eines Fernsehsenders um, berichteten rumänische Medien.

Weniger Süss-Sauer: Chinas Regierung geht gegen Übergewicht vor

Chinas Regierung will mit Kampagnen und Spezialangeboten das Problem mit dem Übergewicht in der Gesellschaft in den Griff bekommen. Einige «Genossen» täten sich schwer, ihr Gewicht zu kontrollieren, hätten Übergewicht und litten sogar an chronischen Krankheiten, sagte der Minister der Nationalen Gesundheitskommission, Lei Haichao, während einer Pressekonferenz in Peking am Rande des tagenden Volkskongresses.