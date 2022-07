Video: watson

Unwetter-Katastrophe – Olympia-Stadt Sochi ist überflutet



Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ist der russische Ferienort Sochi von Stürmen und Regenfällen heimgesucht worden. Bereits Ende Juni ist die Stadt durch heftige Regenfälle überschwemmt worden. Nun ist auf Videos zu sehen, dass erneut Starkregen die Flüsse in Sochi zum Überlaufen gebracht hat und die Stadt überflutet ist. Keller sind vollgelaufen, Autos werden durch die Strassen geschwemmt, die Elektrizität in der Stadt ist teilweise ausgefallen und Tornados sind im Küstengebiet am Wüten.

Bei den Unwettern ist laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti mindestens eine Person ums Leben gekommen. Auf Twitter ist hingegen von über 100 Toten die Rede.

Viele Hotels, kein Katastrophenschutz

Die Behörden haben angekündigt, die Schäden des Sturmes zu beseitigen. Jedoch ist die Kritik in den sozialen Medien gross. Auf VKontakte, einer der populärsten Plattformen in Russland, werfen die Bewohnenden der Regierung vor, beim Bau neuer Hotels und Anlagen für die Olympischen Spiele 2014 vor allem auf den Profit geschaut zu haben, nicht aber auch Drainagen für Wassermassen und anderen Schutz vor Naturereignissen zu bauen. (fwe)

