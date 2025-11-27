Der Schweizerische Fussballverband (SFV) trennt sich nach rund zweieinhalb Jahren von U21-Nationaltrainer Sascha Stauch. Die Schweizer Nachwuchsauswahl belegt in der Qualifikation für die EM-Endrunde 2027 nach fünf Spielen mit zwei Siegen den 3. Platz. Sie benötigt entweder den Gruppensieg oder zumindest Platz 2, um sich über die Playoffs ein EM-Ticket zu sichern.
Nationalteam-Direktor Pierluigi Tami begründete den Entscheid per Communiqué: «Um die Leistungsentwicklung weiter voranzutreiben und die sportlichen Ziele nachhaltig zu erreichen, braucht die Equipe neue Impulse.» Ein neuer Trainer solle die Entwicklung der Mannschaft «entscheidend stärken». (ram/sda)
