Der norwegische Skirennfahrergibt am Donnerstag beim, sein Comeback. Dies bestätigt der 33-Jährige nach einer fast zweijährigen Verletzungspause in den sozialen Netzwerken.Der WM-Zweite im Super-G und in der Abfahrt von 2023 war im Januar 2024 bei der Abfahrt in Wengen schwer gestürzt. Er wurde am Knie und an der Schulter operiert, sein Heilungsverlauf war von Rückschlägen, wie beispielsweise einer Blutvergiftung, geprägt. «Zwei Jahre fühlen sich wie eine Ewigkeit an, aber ich weigerte mich aufzugeben», sagte Kilde auf Instagram. «Hierfür habe ich gekämpft. Morgen fahre ich wieder.» (abu/sda)