Prigoschins geheimer Kalender geleakt – das verrät er über Beziehungen zu Putins Elite

Seit dem Aufstand der Söldnertruppe, bei dem Militärfahrzeuge am 24. Juni in Richtung Moskau zogen, ist Wagner allerdings in Ungnade gefallen. Wagner-Kämpfer erhielten das Angebot, offizielle Verträge beim russischen Verteidigungsministerium zu unterzeichnen. Jewgeni Prigoschin selbst musste ins belarussische Exil gehen.

Demos gegen Polizeigewalt in Frankreich – Protest bei Paris untersagt

Knapp zwei Wochen nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle bei Paris sind am Samstag in mehreren französischen Städten Menschen auf die Strasse gegangen. In Strassburg setze sich am Morgen ein Protestzug mit mehreren Hundert Teilnehmern in Bewegung. Die Demonstranten trugen ein Banner mit der Aufschrift «In Trauer und in Wut». Eine in Marseille geplante Demonstration wurde auf Anordnung der Polizei aus dem Stadtzentrum verlagert.