Xi zeigte Putin seine roten Linien auf

China gilt auch während des Kriegs in der Ukraine als enger Verbündeter Russlands. Xi stellt seinen Staat aber häufig als neutralen Vermittler dar. Zugleich hielt sich die Regierung bislang weitgehend an die internationalen Sanktionen gegen Moskau, um nicht selbst zum Ziel von Strafmassnahmen zu werden. Allerdings steigen auch die Spannungen zwischen China und den USA . (t-online, cck)

Sollte Xi Putin nun tatsächlich vor einem Atomeinsatz gewarnt haben, wie die «Financial Times» berichtet, wäre das ein vielsagender Einblick in die chinesisch-russischen Beziehungen. Denn bei dem Treffen in Moskau demonstrierten Xi und Putin nach aussen hin Einigkeit .

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder atomare Drohgebärden aus Russland gegeben. So haben Putin und seine Vertrauten seit dem Angriff auf die Ukraine immer wieder darauf hingewiesen, dass sich Russland mit «allen zur Verfügung stehenden Mitteln» wehren werde, sollte das Land in seiner Existenz bedroht werden. Unklar scheint, wo genau der Kreml diese roten Linien zieht.

