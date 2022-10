Putin feuert Chef des größten Militärbezirks

Der 58-jährige Lapin ist seit 2017 Kommandant des Zentralen Militärbezirks . Zuvor leitete er das Hauptquartier der russischen Gruppe in Syrien. Ein Bekannter des Generals beschrieb ihn laut «Moscow Times» als einen «unprätentiösen und exekutiven» Menschen, der «nicht nur Befehle befolgt, sondern Spass daran hat». Lapin war wohl einige Zeit ein Untergebener von Sergei Surovikin war, der jetzt die russische Armee im Krieg in der Ukraine führt.

Zuletzt kam er aber in die Kritik, vor allem vom tschetschenischen Machthaber Ramsan Kadyrow. Der hatte die militärischen Misserfolge und den Rückzug der russischen Truppen aus Lyman kritisiert, die unter Lapins Kommando standen. Kadyrow hatte gefordert, Lapin wieder zu einem normale Soldaten zu degradieren. Auch der Chef der Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin pflichtete damals dem Tschetschenen bei und forderte, Lapin «mit einem Maschinengewehr und barfuss» an die Front zu schicken.

Nach Berichten der «Moscow Times» hat Kremlchef Wladimir Putin erneut einen General aus einer wichtigen Führungsposition entfernt. Diesmal soll es den Generaloberst Alexander Lapin getroffen haben, berichtet die Zeitung unter Berufung auf russische Militärkreise. Er ist formal Chef des Zentralen Militärbezirks, dem grösstem der fünf russischen Militärbezirke. Seine Einheiten waren massgeblich an der Invasion in der Ukraine beteiligt und hatten Luhansk eingenommen. Er wurde mit dem Orden «Held der Russischen Föderation» ausgezeichnet.

Der Libanon steuert mit dem Abschied des bisherigen Präsidenten Michel Aoun nach sechsjähriger Amtszeit auf eine Zeit ohne Staatschef und Regierung zu. Der 89-Jährige verliess seinen Präsidialpalast in Beirut am Sonntag. Hunderte Anhänger versammelten sich auf der Strasse. Die Nachfolge ist immer noch offen, weil die führenden Parteien des krisengeschüttelten Mittelmeer-Landes in einem bitteren Machtkampf stecken. Aouns Amtszeit läuft nach sechs Jahren an diesem Montag um Mitternacht aus.