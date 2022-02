Kriegszustand in der Ukraine ausgerufen: Was wir wissen – und was nicht

Die Ereignisse in der Ukraine überschlagen sich: Am Montag hatte Kremlchef Wladimir Putin die Separatistengebiete Luhansk und Donezk in der Ostukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Heute, Donnerstag, frühmorgens hat er in einer Fernsehansprache einen Auslandseinsatz des russischen Militärs in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell angeordnet: «Ich habe beschlossen, eine Sonder-Militäroperation durchzuführen». Das kommt einer Kriegserklärung gleich.

Wie Putin seinen Entscheid begründet und wie die Ukraine und die Welt reagieren im Überblick:

Was wir wissen

❗️Russlands Präsident Wladimir Putin hat heute Nacht grünes Licht für den Einmarsch in der Ukraine gegeben. Er hat einen Auslandseinsatz des russischen Militärs in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell angeordnet.

Die aktuelle militärische Operation begründet er damit, den Menschen in den «Volksrepubliken» Luhansk und Donezk, «die seit acht Jahren Misshandlung und Genozid ausgesetzt sind» beistehen zu müssen. Mit dem Einsatz strebe Putin «die Entmilitarisierung und die Entnazifizierung der Ukraine» an, wie er erklärte.

❗️Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat als Reaktion auf den russischen Einmarsch im ganzen Land den Kriegszustand ausgerufen.

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Aussenministers Dmytro Kuleba mit einem grossen Einmarsch in der Ukraine begonnen. Kremlchef Wladimir «Putin hat gerade eine grosse Invasion der Ukraine gestartet. Friedliche ukrainische Städte werden attackiert. Das ist ein Angriffskrieg», teilte der Minister am Donnerstag um 4:58 Uhr (Ortszeit mit) auf Twitter mit.

❗️Die Ukraine hat ihren Luftraum komplett geschlossen.

❗️US-Präsident Joe Biden hat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.

Biden hatte den von Russland «vorsätzlich» begonnenen «Krieg» zuvor bereits verurteilt und weitere Sanktionen angekündigt. Die USA und ihre Verbündeten würden Russland entschlossen dafür «zur Rechenschaft ziehen», erklärte er.

❗️Der ukrainische Aussenminister fordert die Weltgemeinschaft zum Handeln auf.

❗️Die Nato beruft eine Sondersitzung des Nordatlantikrats ein. Vertreter der 30 Nato-Staaten kommen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine zu einer Krisensitzung zusammen. Die Beratungen des Nordatlantikrats in Brüssel sollen um 8.30 Uhr beginnen.

Militärische Unterstützung der Nato für die Ukraine gilt unterdessen weiter als ausgeschlossen, weil dadurch ein noch grösserer Krieg zwischen der Nato und Russland ausgelöst werden könnte.

War wir nicht sicher wissen

❗️Die Lage im Land ist unübersichtlich: Es gab Berichte über Einschläge in der Ostukraine aus den Städten Charkiw und Dnipro; zudem aus Odessa, Berdjansk und Kramatorsk, wie die staatliche Nachrichtenagentur Ukrinform am Donnerstagmorgen in Kiew meldete.

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee hat es einen Beschuss im Osten des Landes durch russisches Militär gegeben. Es gebe Angriffe von Gebieten und Siedlungen entlang der Staatsgrenze sowie auf mehrere Flugplätze, teilte der Generalstab am Donnerstagmorgen in Kiew mit.

Landungsoperationen des russischen Militärs in der südostukrainischen Stadt Odessa habe es nicht gegeben. «Die Situation ist unter Kontrolle.»

Davon, dass die Gefechte nicht nur in den von den Separatisten besetzten Gebieten stattfinden, zeugt unter anderem ein Tweet der SRF-Osteuropa-Korrespondentin Luzia Tschirky. Sie schrieb um 4:11 Uhr (Ortszeit) von Explosionen in Kiew.

Kiews stellvertretender Bürgermeister Andrij Kryschtschenko berichtete im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die Einschläge seien im Kiewer Gebiet. «Das war nicht in Kiew, das war im Gebiet Kiew - in Browary und Boryspil. In Kiew gab es bisher keine Handlungen. Es versammelt sich der Stab für Notsituationen.»

Die internationalen Reaktionen

Der Westen wirft Putin vor, gegen Völkerrecht zu verstossen.

Deutschland kündigte schwere Konsequenzen an. «Die russische Aggression wird politisch, wirtschaftlich und moralisch einen beispiellosen Preis haben», sagte die deutsche UN-Botschafterin Antje Leendertse.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte den Angriff auf das Schärfste. Der «rücksichtslose und unprovozierte» Angriff bringe «die Leben zahlloser Zivilisten» in Gefahr, erklärte Stoltenberg. «Einmal mehr, trotz unserer wiederholten Warnungen und nimmermüden diplomatischen Bemühungen, hat Russland den Weg der Aggression gegen ein souveränes und unabhängiges Land gewählt.»

UN-Generalsekretär António Guterres appellierte an Moskau: «Präsident Putin, im Namen der Menschlichkeit: Bringen Sie Ihre Truppen zurück nach Russland.»

Frankreich warf Russland vor, einen Krieg in der Ukraine erzwingen zu wollen. «Frankreich verurteilt die Strategie der Kriegsprovokation des russischen Präsidenten aufs Schärfste», sagte der französische UN-Botschafter Nicolas de Rivière.

Trotz der Militäroperation hat China noch Hoffnung auf eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise. «Wir glauben, dass die Tür zu einer friedlichen Lösung der Ukraine-Frage nicht vollständig geschlossen ist», sagte der chinesische UN-Botschafter Zhang. Und weiter: «Chinas Position zur Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität aller Staaten ist konsistent, die Ziele und Prinzipien der UN-Charta sollten allesamt aufrechterhalten werden.»

Putin, Nato und der Zankapfel: Der Ukraine-Konflikt einfach erklärt Video: watson/Vanessa Hann, Emily Engkent

(yam, mit Material der sda)