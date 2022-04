Die Geschichte dieses toten Russen zeigt eindrücklich, wie effektiv Putins Propaganda ist

Am 23. März kam der russische Soldat Sergey Muraviev bei der Invasion der Ukraine ums Leben. Der 22-Jährige verstarb laut der russischem Armee im Südosten des Landes in der Region Saporischschja. Anschliessend wurde sein Körper zurück nach Russland gebracht, in sein Heimatdorf Komary, das nur unweit der Grenze zu Belarus liegt. Dort fand die Beerdigung des Soldaten statt, welche auch Medienschaffende des britischen ITV besuchten.

Ein Bericht des Fernsehsenders zeigt nun, wie effizient die russische Propaganda vor allem in solchen Orten des Landes ist. Komary ist weit weg von den grösseren Städten des Landes. Die nächstgelegene Stadt, Smolensk, liegt vier Autostunden entfernt. Das Dorf ist arm, Zugang zu Medien hat man kaum – so ist praktisch nur das russische Staats-TV verfügbar. In diesem wird seit Beginn der «Spezialoperation», wie der Krieg in Russland genannt wird, immer wieder betont, dass das Ziel der Kampf gegen angebliche Nazis in der Ukraine sei.

Hier liegt Komary:

Mit diesem Motiv stösst die russische Regierung in Dörfern wie Komary auf einen nährhaften Boden. An kleinen Orten wie diesem im Westen des Landes sind die Erinnerung an den Einmarsch von Nazi-Deutschland noch immer äusserst präsent. Die Armee von Adolf Hitler zog bei seinem Angriff auf Russland im Jahr 1945 auch durch Komary und liess das Dorf verwüstet zurück – alle Häuser bis auf eines wurden komplett abgebrannt.

Die Angst vor dem Nationalsozialismus ist damit in Komary allgegenwärtig. «Unsere Grossväter und Urgrossväter haben das Land verteidigt», so Svetlana, die Tante des verstorbenen Sergeys, «jetzt sind unsere Söhne an der Reihe. Oder auch wir Älteren, falls es uns braucht.»

Sergeys Tante Svetlana würde Russland auch selbst verteidigen. screenshot: itv

Putins Krieg befürworte die Familie deshalb trotz der Trauer, so Sergeys Mutter Natalia. Und Tante Svetlana betont, wie gefährlich die Ukrainer gemäss dem, was sie weiss, sein sollen: «Sie sind nicht mal Faschisten. Sie sind Satanisten. Sie terrorisieren friedliche Bürger, Frauen und Kinder. Das muss ein Ende haben.» So habe Putin nur daran Interesse, sein Volk zu schützen, glaubt sie. «Er will helfen – nicht andere Gebiete erobern.»

Sergeys Eltern stehen trotz ihrer Trauer hinter Putins «Spezialoperation». screenshot: itv

Der Fall von Sergey zeigt auch, wie hoch der Stellenwert des Militärs in Russland ist. Er habe schon immer davon geträumt, eines Tages Soldat zu werden, erzählt Mutter Natalia. «Wir haben Fotos von ihm zuhause von Fototerminen in der Schule, bei welchen er sagte: ‹Ich will eine Militäruniform tragen!›» Mit 20 Jahren trat er dann der Armee bei. Zuerst diente er in der russischen Enklave Kaliningrad, ehe er in die Ukraine musste. Was genau er dort machte, weiss seine Familie nicht.

Nach seinem Tod im Krieg ist Sergey im vom Nationalsozialismus geprägten Komary nun zu einem Helden geworden. Sein Einsatz und seine Werte sollen deshalb der kommenden Generation weitergegeben werden. Schulkinder schrieben ihm nach seinem Tod Briefe und zeichneten Bilder, die ihn mit Panzern in Krieg zeichnen.

Zudem werden die Kinder in der Schule dazu angeregt, den Soldaten in der Ukraine Briefe zu schreiben und sie so bei ihrem «heroischen» Einsatz in der Ukraine zu ermuntern. (dab)