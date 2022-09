Video: watson

Diese Aufnahmen zeigen, wie verzweifelt die Russen Kämpfer suchen

Den Russen gehen in der Ukraine die Kämpfer aus. Nun greifen sie auf eine «stalinistische Methode» zurück.

Die russischen Streitkräfte erleiden in der Ukraine gerade ein Debakel historischen Ausmasses. Innert weniger Tage verloren sie 6000 Quadratkilometer, schätzt der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Den Russen geht nicht nur das Kriegsmaterial, sondern auch das Personal aus. Bereits 80'000 Soldaten sollen verwundet oder getötet worden sein, hiess es vom Pentagon unlängst. Tendenz stark steigend.

Rekrutierung in Gefängnis

Wie verzweifelt die Russen nach neuen Kämpfern suchen, zeigt nun eine Aufnahme, die gemäss den US-Forschern vom «Institute for the study of war» (ISW) am 14. September entstanden sein soll. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Jewgeni Prigoschin in einem Gefängnis Häftlinge für den Krieg rekrutieren will. Prigoschin ist ein enger Vertrauter Putins und soll ein wichtiger Finanzier der Gruppe Wagner sein. Die Wagner-Söldner wurden bereits mit dem Massaker in Butscha in Verbindung gebracht, wo hunderte Zivilisten exekutiert wurden.

«Wenn Sie in der Ukraine ankommen und entscheiden, dass das nichts für Sie ist, richten wir Sie hin.» Jewgeni Prigoschin

Nun ist Prigoschin auf der Suche nach zusätzlichem Personal. Den Häftlingen in der Stadt Joschkar-Ola verspricht er folgendes: Kämpfe mit uns in der Ukraine und du wirst mit der Freiheit belohnt – wenn du es lebendig zurückschaffst.

«Niemand muss zurück hinter Gitter», verspricht Prigoschin den Gefängnisinsassen, die sich in schwarzer Kleidung um ihn herum versammelt haben. «Wenn Sie sechs Monate gedient haben, sind Sie frei. Wenn Sie in der Ukraine ankommen und entscheiden, dass das nichts für Sie ist, richten wir Sie hin.»

Gemäss The Insider, eine unabhängige Zeitung, die sich auf Russland fokussiert, sagt Prigoschin weiter: «Ich brauche nur Sturmtruppen. Diejenigen, die vorwärts gehen, diejenigen, die am energischsten sind, überleben besser. Diejenigen, die sich zurückziehen, die nicht verstehen, was sie zu tun haben, werden vernichtet.»

Prigoschin, der vor den Häftlingen behauptet, dass die Wagner-Truppe ihm gehört, fährt fort: «Keiner weicht zurück, keiner zieht sich zurück, keiner ergibt sich. Wenn man Ihnen erklärt, was Sie tun müssen, wenn Sie sich ergeben, werden Sie auf die beiden Granaten hingewiesen, die Sie bei sich haben müssen.»

Gilt als enger Vertrauter von Putin: Jewgeni Prigoschin. Bild: keystone

Infrage kommen für Prigoschin in erster Linie Häftlinge im Alter von 22 bis 50 Jahre. Allerdings können sich auch ältere und jüngere anschliessen, wenn sie genug fit sind oder eine Einwilligung von Verwandten vorliegt. Auch Sexualstraftäter sind willkommen: «Fehler können passieren», so Prigoschin

Wie er weiter sagt, seien bereits seit dem 1. Juni Häftlinge in der Ukraine im Einsatz. Beim ersten Angriff hätten 40 Häftlinge teilgenommen und die Gegner «mit Messer aufgeschlitzt». Drei Häftlinge seien gestorben, einer von ihnen sei 52 Jahre alt gewesen und habe 30 Jahre hinter Gitter verbracht. «Er starb heldenhaft.»

Stalinistische Methode

Anstatt gut ausgebildeter Soldaten schicken die Russen also Häftlinge in den Kampf, die teilweise jahrelang eingesperrt waren. Gemäss dem russischen Militärblogger «Colonelcassad» setzt der Kreml somit auf eine «stalinistische Methode», um eine Generalmobilmachung zu vermeiden. Schon während des Zweiten Weltkrieges sei den Gefangenen in den Gulag-Lagern angeboten worden, ihre Schuld an der Front mit Blut zu sühnen.

Prigoschin dürfte gemäss ISW eine immer wichtiger Rolle einnehmen. Der Kreml wolle ihn als Gesicht der «Militäroperation» etablieren, schreiben die Forschenden. Relevante russische Militärblogger machen Verteidigungsminister Sergej Schoigu für die Niederlagen bei Charkiw verantwortlich. Einige fordern nun, dass er durch Prigoschin ersetzt werden muss.