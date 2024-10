Ukraine-Drohnen bedrohen sie: Putin lässt offenbar seine Villa in Sotschi abreissen

Dabei gehört die Sommerresidenz Botscharow Rutschej nach Angaben von «Proekt» zu den beliebtesten Anwesen des russischen Herrschers. Seit das Anwesen zu den Olympischen Sommerspielen von 2014 in Sotschi renoviert wurde, habe Putin dort jedes Jahr mindestens 30 Tage verbracht. Auch den Höhepunkt der Covid-Pandemie soll Putin dort ausgesessen haben, aus Furcht, sich mit dem Erreger zu infizieren. In diesem Jahr habe Putin sogar darauf verzichtet, den Geburtstag seiner Lebensgefährtin Alina Kabajewa in Sotschi zu feiern. Putin soll zwei Kinder mit seiner angeblichen Geliebten haben.

Putin fürchte auf dem Anwesen um seine Sicherheit, nachdem es im Herbst 2023 mehrere ukrainische Drohnenangriffe in der Nähe von Sotschi gegeben hatte. Eine Quelle aus der Umgebung Putins habe diese Deutung bestätigt, berichtet «Proekt». In diesem Zusammenhang sei sogar das Hauptgebäude auf dem weitläufigen Gelände abgerissen worden, wie diese auf X verbreiteten Satellitenaufnahmen zeigen sollen:

Kremlchef Wladimir Putin meidet offenbar eines seiner liebsten Luxusanwesen. Seit März sei Putin kein einziges Mal in der Sommerresidenz Botscharow Rutschej bei Sotschi am Schwarzen Meer gewesen, berichtet das oppositionelle russische Medium Proekt .

In der Sommerresidenz Botscharow Rutschej verbringt der Kremlchef gewöhnlich die schönsten Tage des Jahres. Doch in diesem Jahr war er offenbar kaum dort.

«Milton» wütet in Florida ++ Mehrere Menschen getötet ++ Tagesanbruch in der Unwetterzone

Du brauchst was zu lachen? Hier: 27 Fails für mehr Spass am Dienstag

Schweiz für drei Jahre in den Uno-Menschenrechtsrat gewählt

Die Schweiz kehrt von kommendem Januar bis Ende 2027 als Mitglied in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zurück. Die Uno-Generalversammlung hat die Schweiz nach fünf Jahren am Mittwoch in New York wieder in den Rat gewählt.