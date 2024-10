Roman Burzew kämpft jetzt für die russische Armee. Screenshot X

Das ist aus dem russischen DiCaprio-Double geworden

Roman Burzew wurde bekannt, weil der inzwischen 41-jährige Russe dem amerikanischen Schauspieler Leonardo DiCaprio gleicht. Doch seine Auftritte als Model und Schauspieler sind vorbei. Er steht nun für Putins Angriffskrieg an der Front in der Ukraine.

Für Burzew änderte sich alles mit der Corona-Pandemie, wie der britische Mirror schreibt. Während dieser Zeit habe er so viel Gewicht zugelegt, dass er die DiCaprio-Rolle nicht mehr glaubhaft spielen konnte.

Er hielt sich zunächst mit Gelegenheitsjobs auf einem Markt und in einem Baumarkt über Wasser, doch das Geld reichte nicht. Da kam das Angebot, für die russische Armee in der Ukraine zu kämpfen.

Da er den Vertrag mit der Armee unterzeichnete, winkten ihm umgerechnet rund 18'000 Franken. Solange er am Leben bleibt, bekommt er monatlich ca. 1800 Franken. Sollte er sterben, würde seine Familie bis zu 111'000 Franken als Entschädigung erhalten.

Der richtige Leo DiCaprio im Jahr 2016. Bild: AP/AP

«Es war eine schwierige Entscheidung, ich habe mehrere Monate darüber nachgedacht. Ich kann nicht sagen, wo ich bin oder was ich mache», sagte Burzew zu seinem Einsatz in der Ukraine in einem Interview mit der russischen «Novaya Gazeta».

Burzew hatte gehofft, seine Rolle als DiCaprio würde ihm zu Bekanntheit und Reichtum verhelfen – sowie zu einer Frau und Kindern. Doch bevor er in den Krieg zog, wohnte er immer noch bei seinen Eltern in einer staatlichen Wohnung in Podolsk bei Moskau.

(rbu)