Lukaschenko bietet «Atomwaffen für alle» – unter einer Bedingung

Wenige Jahre nach deren Zerfall verpflichteten sich im Dezember 1994 im Budapester Memorandum die USA , Russland und Grossbritannien zur Einhaltung der territorialen Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine, von Belarus und Kasachstan. Im Gegenzug verzichteten diese drei früheren Sowjetrepubliken auf die auf ihrem Boden stationierten Atomwaffen. Das damals weltweit drittgrösste Arsenal an strategischen und taktischen Atomraketen lagerte in der Ukraine, die operative Kontrolle darüber lag aber bei Russland. Diese Waffen aus der Ukraine gingen bis 1996 an Russland über oder wurden zerstört. (t-online, reuters)

Am Sonntag hatte das belarussische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass eine weitere Einheit des mobilen Boden-Luft-Raketensystems S-400 aus Moskau eingetroffen sei und die Systeme bald kampfbereit sein sollen. In Belarus waren bereits zur Zeit der Sowjetunion Atomwaffen stationiert.

«Wenn sich jemand Sorgen macht ... ist es ganz einfach: Treten Sie dem Unionsstaat Belarus und Russland bei. Das ist alles: Es wird Atomwaffen für alle geben.» Russland treibt derzeit seinen Plan voran, taktische Atomwaffen in seinem Nachbarland Belarus zu stationieren, das auch an die Ukraine grenzt. Es wäre das erste Mal seit dem Ende der Sowjetunion im Dezember 1991, dass solche Sprengköpfe ausserhalb Russlands stationiert wären.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko lädt andere Länder ein, dem Unionsstaat von Belarus und Russland beizutreten und im Gegenzug ebenfalls taktische Atomwaffen zu erhalten. «Niemand ist dagegen, dass Kasachstan und andere Länder die gleichen engen Beziehungen zur Russischen Föderation haben wie wir», sagte Lukaschenko in einem am Sonntagabend veröffentlichten Interview des russischen Staatsfernsehens.

Kinder in Texas sollen mit Winnie-Puuh-Buch lernen, sich vor Amoklauf zu retten

Was wie ein niedliches Kinderbuch aussah, entpuppte sich als Anleitung für den Ernstfall: Winnie Puuh soll an Schulen in Texas im Fall eines Amoklaufs Leben retten.

250 Angriffe mit Schusswaffen gab es in den USA in diesem Jahr bereits – dabei ist am Sonntag erst Tag 148 des Jahres 2023. Immer wieder kommt es auch in Schulen zu Amokläufen. In Texas griff ein Schulbezirk deswegen nun zu der bekannten Figur Winnie Puuh, um Kindern das richtige Verhalten im Ernstfall beizubringen. Das sorgte für aufgebrachte Diskussionen zwischen Eltern und Politikern im Land.