Der neuste Trend in Russland: Cappuccino mit Muttermilch

In der russischen Stadt Perm bietet eine kleine Café-Kette ein ganz besonderes Getränk an: einen Cappuccino mit Muttermilch. Das berichtet der russische Telegramkanal Mash am Dienstag auf Telegram.

Dem WM-Titel so nahe und doch so fern

Laut Bericht: G7-Staaten «schulden» armen Ländern 13 Billionen US-Dollar

Die sieben reichen Industrienationen (G7) schulden den armen Staaten nach Schätzungen der Entwicklungsorganisation Oxfam rund 13 Billionen US-Dollar an nicht geleisteter Entwicklungshilfe und Unterstützung im Kampf gegen Klimawandel.

Anstatt aber ihre Verpflichtungen zu erfüllen, verlangten die G7-Staaten und ihre Banken vom globalen Süden vielmehr pro Tag Schuldenrückzahlungen in Höhe von 232 Millionen US-Dollar, kritisierte Oxfam am Mittwoch vor dem G7-Gipfel von Freitag bis Sonntag in Hiroshima in Japan.