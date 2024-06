Putin-Vertrauter Ramsan Kadyrow hat einen Harem aus «jungen Mädchen»

Viele seiner Kinder hat der tschetschenische Diktator Kadyrow bereits in wichtigen Positionen installiert. Deren Mütter sind teilweise minderjährige Frauen seines eigenen Harems.

Julian Alexander Fischer / t-online

Der tschetschenische Diktator und Putin-Vertraute Ramsan Kadyrow hat offenbar einen Harem aus jungen Frauen um sich geschart. Das hat auch Einfluss auf sein Familiengefüge: Zahlreiche seiner Kinder entstammen wohl den Beziehungen zu jungen, teils minderjährigen Frauen, zeigt eine Recherche des russischen Investigativportals «Proekt».

Er hält Putin die Treue: Tschetscheniens Präsident Ramsan Kadyrow. Bild: imago images

Grundsätzlich haben die Kinder Kadyrows einen hohen Stellenwert in den Planungen des tschetschenischen Machthabers, einige wurden trotz ihres jungen Alters bereits in wichtige Positionen gehoben oder mit einflussreichen Gefährten von ihm verheiratet. Im April tauchten erstmals Meldungen auf, nach denen Kadyrow selbst schwer erkrankt sein soll. Womöglich baut er seine Söhne bereits als Nachfolger auf.

«Er zieht jungfräuliche Mädchen vor»

Der «Proekt»-Bericht stellt nun dar, dass mindestens sechs seiner Kinder offenbar nicht von seiner Ehefrau Medni Kadyrowa geboren wurden. «Er zieht jungfräuliche Mädchen vor, Studentinnen oder junge Frauen im ersten Studienjahr», berichtet eine Quelle in der Recherche. «Er hat einen Assistenten, der mit vielen jungen tschetschenischen Mädchen in Kontakt steht. Es sind Dutzende, vielleicht sogar Hunderte.»

Um die Schwangerschaften im muslimisch geprägten Tschetschenien auch aus religiöser Sicht zu rechtfertigen, greift er offenbar auf das umstrittene Muta-System zurück. Demnach können kurze, sexuelle Verbindungen als Zeitehe anerkannt werden.

Dazu holt er sich die religiöse Unterstützung lokaler Mullahs, die Hochzeitszeremonien arrangieren. Eine Praxis, die nicht alle muslimischen Gruppen akzeptieren. In der Öffentlichkeit hatte sich Kadyrow bereits vor dem Bekanntwerden dieser Details immer wieder als klarer Befürworter der Polygamie gezeigt.

Wlamimir Putin und Medni Kadyrowa: Die Frau des tschetschenischen Herrschers ist wohl nicht die Mutter aller seiner Kinder. Bild: keystone

Die Söhne, die aus diesen Beziehungen entstammen, treten mit ihrem Vater immer wieder in der Öffentlichkeit auf und haben teils wichtige Staatsposten übernommen. Besonders aufgefallen ist der 2007 geborene Adam. Er geriet in die Schlagzeilen, als ein Video auftauchte, in dem er einen Gefangenen verprügelte.

Söhne werden zu Nachfolgern aufgebaut

Kurz darauf erhielt er das Kommando von Kadyrows persönlichen Sicherheitsdienst sowie mehrere Preise und Ehrungen – mit damals 15 Jahren. Wie die Recherche nun zeigt, soll der drittälteste Sohn des tschetschenischen Führers aus einer Beziehung zu der damals 16-jährigen Zamira Dschabrailowa stammen, die wohl dank Kadyrows Unterstützung schnell in der Lokalpolitik aufstieg.

Adam Kadyrow: Er soll möglicherweise in die Fußstapfen von Vater Ramsan treten. Bild: www.imago-images.de

Auch Adams älterer Bruder Eli soll aus einer Beziehung abseits seiner Hauptehe stammen. Die damals 14-jährige Fatima Chasujewa hat ihn demnach 2006 zur Welt gebracht.

2012 folgten Tochter Ashura, 2015 die Zwillinge Eset und Sheikh-Ahmad. Doch über den Umgang mit den Kindern bestimmt offenbar allein Kadyrow. Laut Augenzeugenberichten in der «Proekt»-Recherche soll Chasujewa einmal versucht haben, eines ihrer Kinder zu umarmen. Doch Kadyrow verbot es.

Söhne treten bei MMA-Turnieren auf

Sheikh-Muhammad, der 2014 geboren wurde, soll wiederum ein Sohn der bekannten Tänzerin und Sängerin Aminat Achmadowa sein, einst künstlerische Leiterin des Gesangs- und Tanzensembles «Nohcho». Wie üblich, wurde Aminat ein eigenes Haus in einem besonders geschützten Bereich in der Nähe von Kadyrows Residenz zur Verfügung gestellt, wo sie mit ihren Bediensteten und – zumindest gelegentlich – mit ihrem Sohn lebt. In der Öffentlichkeit wird das Kind jedoch als der Sohn von Kadyrows rechtmässiger Ehefrau Medni dargestellt.

Seine Söhne Eli und Adam hat der Herrscher zudem immer wieder bei «Mixed Martial Arts»-Turnieren antreten lassen. Ganz fair ging es bei diesen Kämpfen aber wohl nicht zu, wie das unabhängige russische Portal «meduza.io» berichtet.

Die Gegner der Kadyrow-Kinder hätten alle auffallend passiv gekämpft und es kaum gewagt, ihre Kontrahenten anzugehen, schreibt «meduza.io» über ein MMA-Turnier 2018 in Grosny. Die Kadyrows dagegen hätten erbarmungslos auf ihre Gegner eingedroschen.

Kinder werden mit Sprösslingen von Vertrauten verheiratet

Eli soll ebenfalls eine sehr junge Ehefrau haben. Der 17-Jährige soll mit der 14-jährigen Hedi Delimchanowa verheiratet sein, einer Tochter des russischen Abgeordneten Adam Delimchanow. Der mittlerweile 16-jährige Adam soll die Tochter des russischen Senators Suleiman Geremejew geheiratet haben, der zum engsten Kreis seines Vaters gehört.

Ein ähnliches Muster zeigt sich bei Kadyrows Töchtern, die weniger in der Öffentlichkeit auftreten. Auch sie wurden mit den Sprösslingen von Kadyrows Vertrauten verheiratet. Aishat heiratete Vischan Matsujew, dessen Vater einst Studienkollege von Ramsan Kadyrow war.

Tochter Tabik ist mit dem Sohn eines ehemaligen Klassenkameraden von Kadyrow verheiratet. Khadizhat heiratete den Sohn von Ruslan Alchanow, Chef des Sicherheitsdienstes von Achmat Kadyrow, dem Vater des aktuellen Machthabers. Beide Töchter waren bei der Heirat 17 Jahre alt.

Kadyrow und Putin verbindet eine gemeinsame Geschichte. Kadyrow ist Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Schon sein Vater Achmat wurde von Putin zum Oberhaupt Tschetscheniens ernannt, seit 2007 ist Sohn Ramsan an der Macht.

Im Krieg gegen die Ukraine tritt Kadyrow als furchtloser und erbitterter Kämpfer auf – und spielt dadurch eine wichtige Rolle für Putin. Denn Kadyrow verdankt seine Macht zwar dem russischen Präsidenten, doch die Abhängigkeit ist beidseitig.