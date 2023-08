Die Ukraine beschädigt zwei weitere Krim-Brücken – das Wichtigste dazu in 4 Punkten

Wie sinnvoll die Angriffe sind, ist unter Militärexperten umstritten. «Die Ukrainer hatten immer Erfolg, wenn sie die russische Logistik konsequent behindert und den Nachschub angegriffen haben», so Militärexperte Lange. So konnte die Ukraine beispielsweise den Norden von Kiew befreien. Je langsamer die Russen Soldaten und Kriegsgerät transportieren können, desto eher kommt es zu Knappheiten.

Die Tschonhar-Brücke ist eine wichtige Nachschubroute für die russische Armee, die seit mehr als 17 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Die Brücke wurde in diesem Sommer bereits mehrfach von den Ukrainern im Zuge ihrer Gegenoffensive angegriffen. Kiew will alle von Russland besetzten Teile seines Staatsgebiets befreien – und dazu zählt auch die bereits 2014 völkerrechtswidrig von Moskau einverleibte Krim.

Der Leiter der Krim-Besatzung, Sergej Aksjonow, teilte mit, dass die Reparatur an der Tschonhar-Brücke bereits im Gange sei, schreibt das ISW. «Die Russen sind geübt darin, Brücken schnell zu reparieren», sagte Militärexperte Thiele. Den russischen Besatzungsbehörden der Krim zufolge war nach den Angriffen der Autoverkehr zur Halbinsel im Norden noch an zwei Verbindungswegen zum Festland möglich.

Einschlussloch in der Tschonhar-Brücke: Die Ukrainer greifen die russische Infrastruktur an. Bild: www.imago-images.de

Die ukrainischen Streitkräfte reklamierten die Angriffe wenige Stunden später für sich – was durchaus unüblich ist. In den Wochen zuvor hatte Kiew Attacken auf Brücken oder andere Ziele auf der Krim erst später oder gar nicht eingeräumt. Unabhängig zu überprüfen waren die Angaben zunächst nicht.

