Nebel10°
DE | FR
burger
International
Russland

JD Vance: Russland hat «erhebliche Zugeständnisse» gemacht

epa12317167 US Vice President JD Vance looks on as President Donald Trump announces the 2026 FIFA World Cup draw will be held at the Kennedy Center in December 2025, in the Oval Office of the White Ho ...
Nach Ansicht von JD Vance ist Russland von einigen Kernforderung im Ukraine-Krieg abgerückt.Bild: keystone

JD Vance: Russland hat «erhebliche Zugeständnisse» gemacht

Russland hat nach Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance «erhebliche Zugeständnisse» für Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine gemacht.
25.08.2025, 04:4325.08.2025, 04:43
Mehr «International»

«Sie waren tatsächlich bereit, bei einigen ihrer Kernforderungen flexibel zu sein. Sie haben darüber gesprochen, was notwendig wäre, um den Krieg zu beenden», sagte Vance in einem Interview des Senders NBC. Russland habe zugestimmt, «dass die Ukraine nach dem Krieg ihre territoriale Integrität behalten wird. Sie haben erkannt, dass sie in Kiew kein Marionettenregime installieren können.»

Russland hat seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland am 24. Februar 2022 begonnen. Vance sagte nun, er denke, die Russen hätten Trump «zum ersten Mal in dreieinhalb Jahren dieses Konflikts erhebliche Zugeständnisse gemacht».

«Es wird keine Bodentruppen in der Ukraine geben»

Vance bekräftigte, die USA würden keine Truppen schicken, um ein Friedensabkommen durchzusetzen. «Der Präsident hat sich sehr klar ausgedrückt. Es wird keine Bodentruppen in der Ukraine geben.» Aber die USA würden weiterhin eine aktive Rolle spielen, um sicherzustellen, dass die Ukrainer die Sicherheitsgarantien und das Vertrauen hätten, die sie bräuchten, um den Krieg von ihrer Seite aus zu beenden – und dass die Russen das Gefühl hätten, dass sie den Krieg von ihrer Seite aus beenden könnten.

Allerdings sind die Hoffnungen auf ein von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestelltes baldiges Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kremlchef Wladimir Putin nach Äusserungen aus Moskau weitgehend verflogen. Aussenminister Sergej Lawrow hatte erklärt, dass solch ein Treffen gut vorbereitet sein müsse und wiederholte bekannte Forderungen, die eher an Bedingungen für eine Kapitulation der Ukraine erinnern als an ein echtes Friedensangebot.

Bei den seit Mai laufenden direkten Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau auf unterer Ebene gibt es bislang kaum Fortschritte.

Trump sagte am Freitag nach den anhaltenden russischen Angriffen auf die Ukraine, dass ein Friedensabkommen zwischen beiden Ländern noch Wochen dauern könnte. Er denke, in den nächsten zwei Wochen werde sich herausstellen, in welche Richtung es gehe. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
2
Eze wechselt zurück zu Arsenal +++ Nati-Shootingstar Wandeler zu West Ham
3
Das grosse 2026-Transferfestival: Jäger zurück zum HCD, Berra zum EHC Kloten
4
Eigenmietwert: «Wenn sie jetzt nicht durchkommt, ist die Abschaffung für Jahre vom Tisch»
5
10 Fragen zu Autismus – was man wissen muss und was ins Reich der Mythen gehört
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Nasenbeinbruch bei Luca Jaquez +++ Audrey Werro pulverisiert Schweizer 800m-Rekord
3
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
4
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Trump droht auch Baltimore mit Militäreinsatz +++ Frankreich bestellt US-Botschafter ein
Unter der von Donald Trump geführten US-Regierung bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Hier findest du die aktuellen Entwicklungen rund um seine zweite Amtszeit.
Zur Story