Putin nennt Sanktionen «Bedrohung für die ganze Welt»

Seine Rede wurde mit Spannung erwartet: Was sagt der russische Präsident und was davon ist Teil seiner grossen Propaganda-Show?

Ein Artikel von

Wladimir Putin Bild: keystone

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die westlichen Sanktionen gegen sein Land als «Bedrohung für die ganze Welt» kritisiert. Im vergangenen Jahr sei die Corona-Pandemie noch die drängende Herausforderung gewesen, sagte Putin am Mittwoch beim 7. Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok am Pazifik.

Nun seien neue Schwierigkeiten aufgekommen: «Ich meine das Sanktionsfieber des Westens, seine aggressiven Versuche, anderen Ländern ein Verhaltensmodell aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie dem eigenen Willen zu unterwerfen.»

Probleme durch Zulieferung aus Europa

Zugleich räumt Putin aber auch ein, dass es in einigen Branchen und Regionen Schwierigkeiten gebe. So hätten Unternehmen zu kämpfen, die auf Zulieferungen aus Europa angewiesen seien. Er warne ausserdem vor wachsenden Problemen auf den weltweiten Lebensmittelmärkten, die für viele Menschen katastrophale Auswirkungen haben könnten. Russland habe alles getan, damit die Ukraine Getreide exportieren könne, sagt Putin.

«Unser Präsident nimmt am 7. September den ganzen Tag am Forum teil, was bedeutet, dass er bilaterale Treffen mit den teilnehmenden Führungskräften abhalten wird», sagte Juri Ushakov, der Assistent des Präsidenten. Er erklärte weiter, dass es sich bei den ausländischen Gästen um Vertreter aus Myanmar, Armenien, der Mongolei und China handelt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Interfax.

Putin hat vor mehr als sechs Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine angeordnet. Die USA, die EU und weitere westliche Staaten haben deshalb beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt.

(dpa,joh)