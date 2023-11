Russischer General mit Frau tot im Bett gefunden

Sviridov leitete laut Kyiv Post von 2005 bis 2009 die Abteilung der russischen Luftwaffe und der Luftverteidigung. Immer wieder habe er die Dauer der Ausbildung kritisiert. Laut dem ukrainischen Medium sagte er: «Ein Pilot benötigt 100 Stunden Flugpraxis im Jahr, um im Kampf eingesetzt werden zu können. Das ist nicht mehr der Fall. Die durchschnittliche Praxiszeit beträgt 25 bis 30 Stunden.» In einem anderen Interview soll er gesagt haben, dass es der Armee an gut ausgebildeten Offizieren fehle und darum schlechtere eingesetzt werden.

Erneut ist in Russland ein hochrangiges Mitglied des Militärs tot aufgefunden worden. Wie die Kyiv Post berichtet, wurden Vladimir Sviridov, 68, und seine Frau Tatyana, 72, am Mittwoch in ihrem Schlafzimmer entdeckt. Beide seien wohl bereits seit einer Woche tot. Die Umstände ihres Todes sind bislang unklar. Es habe jedoch keine Gewalteinwirkung gegeben.

Fan stirbt bei Taylor-Swift-Konzert in Rio de Janeiro – jetzt reagiert die Sängerin

Nach dem Tod eines Fans bei einem Konzert von Taylor Swift in Rio de Janeiro hat die US-Sängerin einen weiteren Auftritt in der brasilianischen Millionenmetropole wegen der extremen Hitze verschoben. «Wir haben die Entscheidung getroffen, den heutigen Auftritt wegen der extremen Temperaturen in Rio zu verschieben», schrieb die Musikerin am Samstagabend (Ortszeit) auf Instagram. «Die Sicherheit und das Wohlergehen meiner Fans, meiner Kollegen und Teammitglieder stehen immer an erster Stelle.»