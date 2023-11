Wie Ukrainer sich vor dem Kriegsdienst drücken

Zehntausende Ukrainer sollen sich davor drücken, einberufen zu werden. Grenzschützer berichten von Toten.

Thomas Wanhoff / t-online

Ein ukrainischer Soldat in einer Stellung am Fluss Dnipro: Die Streitkräfte der Ukraine machen wohl signifikante Vorstösse am Fluss, der die Ukraine teilt. Bild: IMAGO/Dmytro Smoliyenko

Die ukrainischen Grenztruppen haben es nicht nur mit Feinden zu tun, die von aussen kommen. Ihre Augen sind ins eigene Land gerichtet. Von dort nämlich versuchen Landsleute vor dem Kriegsdienst zu fliehen. Nicht wenige, wie eine Recherche der BBC jetzt herausgefunden hat.

Demnach seien 20'000 Ukrainer bereits geflohen, und weitere 21'000 hätten es versucht, wurde aber geschnappt. Viele seien über die Grenzen im Süden marschiert. Besonders Rumänien und Moldau scheinen bei den Flüchtenden beliebt zu sein. Sie gehen auf eigene Faust los oder bezahlen Schleuser. Reporter der BBC waren mit Grenztruppen in der Ukraine und in Moldau unterwegs. Wladislaw, ein 22-jähriger Grenzsoldat, sagt, dass es ständige Versuche gebe, nach Rumänien zu kommen.

Nach ukrainischem Kriegsrecht ist es Männern unter 60 Jahren untersagt, das Land zu verlassen, wenn sie keine Befreiung vom Militärdienst haben. Wer erwischt wird, kann mit bis zu acht Jahren Gefängnis rechnen. Der gefragte Soldat sagt, dass in seinem Bereich allein seit Kriegsbeginn 4'000 Männer gestoppt wurden, als sie nach Rumänien übertreten wollten. Doch an anderen Orten seien die Zahlen noch höher.

Schon 19 Tote aus Grenzfluss geholt

Ein moldawischer Grenzbeamter, der gerade zwei Ukrainer festgenommen hat, sagt im BBC-Bericht: «Im Durchschnitt kommen 20 Ukrainer pro Tag». Und das sind nur diejenigen, die man an der 1'200 Kilometer langen Grenzen auch verfolgen kann. Etwa 11'000 Personen seinen bereits nach Moldau geflohen. Ungefährlich ist das nicht: Ein Grenzbeamter berichtet den britischen Journalisten, dass bei Regen der Tisar-Grenzfluss anschwellen kann, manchmal innerhalb einer Stunde. Viele, die vor dem Überqueren gefasst wurden, hätten den Beamten später gedankt. Insgesamt habe man bereits 19 Tote gefunden.

Wer flieht, tut dies nicht nur aus Angst vor einem Fronteinsatz. Jewgeni, 37, erzählt den Reportern, dass seine Familie schon in England sei und er auch auf dem Weg sei. Er könne kaum noch in der Ukraine überleben, die Preise seien hoch, es gebe kaum Arbeit.

Schleuser werben auf Telegram

Viele machen sich in der Nacht auf den Weg zur Grenze, können aber mit Nachtsichtgeräten und Wärmekameras aufgespürt werden. Um dennoch einen sicheren Weg zu haben, suchten sie Waldgebiete auf. In Telegram-Gruppen tauschten Flucht-Interessierte Erfahrungen aus und geben Tipps. Das gibt es aber nicht umsonst: Bis zu 3'000 US-Dollar hätten sie gezahlt, berichten Zeugen der BBC.

Ukraine Grenzbeamte (Symbolbild): Sie schauen nicht nur nach Eindringlingen, sondern auch nach Deserteuren. Bild: Vyacheslav Madiyevskyy via www.imago-images.de

Wer sich nicht auf den beschwerlichen Weg zu einer der Grenzen machen will, kann sich auch auf andere Weise vor dem Militärdienst drücken: mit Geld. Nach BBC-Recherchen sollen Bestechungen helfen, ein Dokument zur Befreiung vom Militärdienst zu bekommen. Korruption ist noch immer weit verbreitet in der Ukraine und einer der Punkte, die immer wieder bei Gesprächen zu einem EU-Beitritt angesprochen wurden.

Die ukrainische Regierung scheint zumindest bei den Militärposten aufräumen zu wollen. Die Behörden untersuchen 260 Strafverfahren wegen mutmasslicher «Verstösse» bei militärischen Rekrutierungsbüros, teilte Ende Oktober das «State Bureau of Investigations» (SBI) mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj entliess im August die Leiter regionaler Rekrutierungszentren, nachdem Vorwürfe wegen kriminellen Missbrauchs und Korruption erhoben worden waren.

Nach Angaben des SBI seien 21 Anklagen gegen 35 Personen an das Gericht übermittelt worden und weitere 58 Personen seien als Verdächtige identifiziert worden. Es hiess ausserdem, es habe mutmassliche Bestechungsgelder im Wert von rund 110'000 US-Dollar dokumentiert und die Gerichte hätten Eigentum im Wert von rund 88'000 US-Dollar beschlagnahmt. Insgesamt sollen es bereits 7'000 Männer sein, die wegen gefälschter Papiere festgenommen wurden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild) versucht, die Korruption bei den Rekrutierungsämtern einzudämmen. Bild: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder

In einer Erklärung gegenüber dem Nachrichtenportal RBC-Ukraine sagte der Sprecher des Staatsgrenzdienstes Andriy Demchenko, er könne die Richtigkeit der BBC-Recherchen nicht beurteilen, da er keinen Zugang zu den von diesen Nachbarländern erstellten Statistiken habe. Er wies darauf hin, dass die Ukraine umfassende Massnahmen umsetze, um illegale Grenzübertritte zu verhindern, räumte jedoch ein, dass die Versuche während der Zeit des Kriegsrechts erheblich zugenommen hätten.

Nach Angaben des Grenzdienstes wurden in diesem Zeitraum fast 300 kriminelle Gruppen und Einzelpersonen aufgedeckt, die sich auf den illegalen Transport von Menschen über die Grenze spezialisiert hatten.

Männer können sich Posten aussuchen

Wer das Land nicht verlassen will und keine Ausnahme bekommt, hat noch eine andere Möglichkeit: Kriegstüchtige können sich nämlich zu einem gewissen Grad aussuchen, welchen Dienst sie antreten. Über die Plattform «Lobby X» können sie sich bei Brigaden bewerben, die ihren Fähigkeiten entsprechen. Damit will nach einem Bericht des Magazin Politico die ukrainische Regierung vor allem Freiwillige dazu bringen, sich zum Dienst zu bewerben. Doch auch das scheint nicht einfach: So berichtete Oleksandr Antonow, Mitglied der Sanitätseinheit der 112. Brigade, dass er zwar eine Bestätigung erhalten habe, die Rekrutierer ihn aber zunächst an einem anderen Ort einsetzen wollten.

Der Trend, sich direkt auf einen Job oder ein Regiment zu bewerben, wurde nach dem «Politico»-Bericht auch durch die Aufdeckung der Korruptionsskandale in den offiziellen Rekrutierungszentren beschleunigt. Aber nicht alle Offiziere sind begeistert von dem angebot, dass Verteidigungsminister Rustem Umerov erst vor einer Woche bis 2028 verlängerte.

Erfahrene ukrainische Soldaten sind jedoch der Meinung, dass es bei einem Krieg solchen Ausmasses ein Luxus sei, eine solche Entscheidungsfreiheit zuzulassen. «Kommandeure wissen besser, welche Berufe sie brauchen und wo sie ihre Leute einsetzen müssen, um sie optimal zu nutzen. Sie sind die Einzigen, die das Gesamtbild sehen», sagte Borys Donchanin, ein ukrainischer Soldat der 67. Mechanisierten Brigade.

«Die Ungewissheit darüber, was eine Person im Falle einer Mobilisierung erwartet, ist ein grosses Hindernis. Wenn es um den Militärdienst geht, wollen die meisten Menschen nicht Lotto spielen, sondern ihre eigenen Entscheidungen treffen», sagte Olha Bandrivska von Lobby X. Ob diese in Zukunft auch die Zahlen derer, die das Land verlassen, senken wird, bleibt abzuwarten.

