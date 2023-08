Verpflegung im Ukraine-Krieg – diese Unterschiede gibt es

Im Zweifelsfall müssen aber auch Trockenrationen herhalten, die in der deutschen Bundeswehr als Einmannpackung (EPA) bezeichnet werden. Besonders Soldaten, die isoliert von den Hauptstreitkräften Operationen durchführen, sind häufig auf diese Verpflegungsrationen angewiesen. In der ukrainischen Armee bestehen sie aus:

So berichtet ein anonymer ukrainischer Soldat der US-Zeitung «New York Times», dass er in den Verteidigungsanlagen der russischen Armee Preiselbeersirup aus der sibirischen Region Jakutien gefunden habe. Besonders spannend sei ein Fund eines Teebeutels gewesen, der die Aufschrift «Für den Sieg» auf Russisch getragen habe. Er habe allerdings keine Zeit mehr gehabt, ihn zu trinken, sagte der ukrainische Soldat der Zeitschrift.

Die Kämpfe dazwischen finden häufig in Schützengraben statt. Dabei erinnert vieles an den Ersten Weltkrieg: keine grossen Bewegungen an der Front, dafür aber massive Personal- und Materialverluste, und das teils über Monate hinweg.

Russische Soldaten harren in der Nähe von Cherson in Schützengräben aus.

Russische Soldaten harren in der Nähe von Cherson in Schützengräben aus. Bild: imago

Die Perseiden sind da! So kannst du den Sternschnuppenschwarm am besten beobachten

Zehntausende Israelis protestieren wieder gegen Schwächung der Justiz

In Israel gehen die Massenproteste gegen die Politik der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und die Schwächung der Justiz weiter. Zehntausende Menschen demonstrierten am Samstag den 32. Samstagabend in Folge in der Küstenmetropole Tel Aviv. «Demokratie oder Rebellion» skandierten viele, begleitet von Tröten und Trommeln.