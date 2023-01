Putin hält heute eine Rede – er könnte der Ukraine den Krieg ankündigen

Putin hält heute eine Rede – Experten schliessen Kriegsankündigung nicht aus

Heute vor 80 Jahren begann das Belagerungsende von St. Petersburg - ehemals Leningrad. Experten und Journalistinnen vermuten, dass Putin dieses Datum für eine wichtige Ankündigung nutzen könnte.

Am 18. Januar 1944 begannen die Nazis nach über zwei Jahren ihre Belagerung Leningrads - heute St. Petersburg - aufzuheben. Das wird in Russland heute gefeiert. Auch Wladimir Putin nimmt heute deshalb an Feierlichkeiten in der westrussischen Metropole teil. Ausserdem wird er eine Rüstungsfabrik besuchen und eine Rede halten.

Diese wird bereits mit grosser Spannung erwartet. Experten und Journalistinnen vermuten nämlich, dass der Kreml-Chef den heutigen Gedenktag für eine grosse Ankündigung nutzen könnte. Wann und wo er seine Rede halten wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Einschätzung des ISW

Das US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) glaubt, dass Putin in den kommenden Tagen eine zweite Mobilisierungswelle für den Krieg gegen die Ukraine ankündigen könnte. Möglicherweise könnte er dies bei dem für den heutigen Mittwoch geplanten Auftritt in St. Petersburg tun, schrieb die in Washington ansässige Denkfabrik in ihrem jüngsten Bericht am Dienstagabend (Ortszeit).

Putin könnte die Gelegenheit auch nutzen, um der Ukraine den Krieg zu erklären, hiess es weiter. Damit müsste die Invasion in der Ukraine, die Ende Februar 2022 begann, im offiziellen Sprachgebrauch nicht mehr «militärische Spezialoperation» genannt werden. Bisher wird die öffentliche Verwendung des Begriffs «Krieg» strafrechtlich geahndet.

Putin auf dem Weg zu einem Gedenkmonument in St. Petersburg. Bild: keystone

Die Denkfabrik ISW beruft sich unter anderem auf russische Militärblogger. Auch ukrainische und westliche Geheimdienste warnten aber wiederholt vor Putins Mobilisierungsvorbereitungen für Mitte Januar, hiess es weiter.

Das sagen Quellen

Das russische Medium «Volya Media», welches auf Telegram aktiv ist, hat sich im Umfeld des Präsidenten umgehört, um Anhaltspunkte auf die anstehende Rede zu gewinnen.

Präsidialverwaltung

Gemäss Quellen in der Präsidialverwaltung werde Putins Rede Militärangehörigen und allen Unterstützern des Kriegses gewidmet werden. Zudem wolle er sich an diejenigen wenden, die sich vor der Mobilisierung drücken, es vorhaben oder es bereits getan haben. Es sei Zeit, sich zu entscheiden, ob man für die russische Föderation sei oder nicht.

Sie fügen jedoch an, dass Putin eine Generalmobilmachung wohl nicht auf diesem Wege verkünden würde.

Sicherheitsrat

Laut Quellen des Sicherheitsrates werde Putin betonen, dass er sich nicht im Krieg mit der Ukraine, sondern mit der Nato und den USA befinde. Demnach benützten die Nato und die USA die Ukraine bloss als Deckung und hätten damit begonnen, russische Territorien zu beschiessen. Sollte diese Situation weiter eskalieren, werde Russland mit dem Kriegsrecht und einem umfassenden Vergeltungsschlag reagieren.

Die Quelle im Sicherheitsrat erwartet grosse Worte von Putin:

«Diese Rede ist ein Signal an alle Eliten, die daran gezweifelt haben, dass wir gewinnen werden. Alle, die sich noch winden, werden auf die Strasse geworfen. Wir werden den Menschen in den Hintern treten, damit sie begreifen, dass die Zeit für das riesige Land gekommen ist, in den Todeskampf zu ziehen.»

Gemäss zweier Quellen ist es möglich, dass Putin zwischen dem ersten und 10. Februar das Kriegsrecht verhängen wird. Möglicherweise werde er auch sagen, dass Russland seine Armee im Falle einer Eskalation ausbauen müsse. Sie glauben aber, dass Putin von konkreten Erklärungen zum Kriegsrecht und einer neuen Mobilisierungswelle zurückschrecken wird.

Wie auch die Quellen in der Präsidialverwaltung, vermuten auch die Quellen im Sicherheitsrat, dass sich Putin an Desertierende wenden wird. Er werde ihnen eine klare Nachricht zukommen lassen, dass ein solches Verhalten in Russland inakzeptabel sei.

Die Zeiten für Putin-Kritiker dürften im Land tatsächlich bald noch härter werden: Der russische Präsident hat der Staatsduma am Dienstag Gesetzesentwürfe zum Austritt aus den Europäischen Konventionen zum Schutz der Menschenrechte und zur Bekämpfung des Terrorismus vorgelegt.

Einschätzung von russischen Journalisten

Auch Volya Media gibt ihre Einschätzung zu Putins anstehender Rede ab. Putin versuche fast immer, sich vor der Verantwortung für seine öffentlichen Äusserungen zu drücken. Aus diesem Grund schiebe er diese häufig auf seine Untergegebenen ab. So seien die Details der Mobilisierung beispielsweise vom russsichen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und nicht von Putin verkündet worden.

Volya Media verweist auch auf Putins Neigung, seine Entscheidungen im letzten Moment zu ändern. Dies geschehe immer wieder bei Ernennungen und Rücktritten von Gouverneuren, Ministern und anderen Funktionsträgern. Putin werde eine Liste vorgelegt, er nicke, nenne schlussendlich aber ganz andere Namen. Was Putin auch immer im Vorfeld mit seinen Untergebenen besprochen haben mag: Es heisst noch lange nicht, dass das auch so eintreten wird.

Volya fasst zusammen:

«Unserer Meinung nach wird Putin diese Rede nutzen, um die bevorstehende Verschärfung der Feindseligkeiten anzukündigen, zu Einheit und Geschlossenheit aufzurufen und den unklaren Verlauf des Krieges damit zu erklären, dass sich Russland im Krieg mit dem kollektiven Westen befindet.»

Zuguterletzt werde Putin natürlich wieder betonen, dass die Sonderoperation nach Plan verlaufe und Russland seine Ziele erreiche. Dass er der Ukraine den Krieg erklärt, glauben sie aber nicht.

Was Russland derzeit macht

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte am Dienstag einen weitreichenden Umbau der russischen Armee angekündigt, um die vom Kreml geforderte Aufstockung der Truppenstärke umzusetzen. Nur durch strukturelle Veränderungen der Streitkräfte sei es möglich, Russlands Sicherheit zu gewährleisten, sagte Schoigu bei einer Sitzung des Verteidigungsministeriums. Vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs hatte Putin kurz vor Silvester angekündigt, die Zahl der Soldaten von 1,15 auf 1,5 Millionen zu erhöhen.

Ob der Umbau der russischen Armee und die Aufstockung der Soldaten mit einer möglichen Ankündigung des Krieges zusammenhängt, wird sich zeigen.