Albtraum der ukrainischen Soldaten: Gleitbomben sind Russlands effektivste Waffe

Sehnlich erwartet werden auch die F-16-Kampfjets, an denen ukrainische Piloten zurzeit ausgebildet werden. Diese werden wohl erst im Sommer in der Ukraine eingesetzt werden können. Iwan Hawryljuk, stellvertretender ukrainischer Verteidigungsminister, erwartet , dass die F-16-Jets «die russische Dominanz im Luftkrieg brechen», wie die «Süddeutsche Zeitung» schreibt. Das ist zwar unwahrscheinlich. Sie dürften jedoch die russischen Bomber weiter zurückdrängen.

Die F-16 werden wohl erst im Sommer in der Ukraine zum Einsatz kommen.

Die F-16 werden wohl erst im Sommer in der Ukraine zum Einsatz kommen.

Die russischen Su-35- und Su-34-Bomber würden zwar nicht so nahe an die ukrainischen Stellungen heranfliegen, wie sie gerne würden. Doch die ukrainische Flugabwehr könnte mit den richtigen Mitteln die russischen Flieger noch weiter zurückdrängen, betont Ihnat.

Die Tragik: Genau diese Abwehrsysteme sind überlebenswichtig, um ukrainische Städte gegen russische Drohnen- und Raketenangriffe zu verteidigen. Gleichzeitig klagt die Ukraine bei genau diesen Waffensystemen auch über Munitionsknappheit. Diese ist sogar so ausgeprägt, dass sie bald nicht mehr auf vier von fünf russische Raketen schiessen können, sondern nur noch auf eine von fünf, wie die «Washington Post» berichtet. Sollte es so weit kommen, gäbe es wohl viele zivile Opfer.

Allein in den letzten paar Tagen verlor die Ukraine mindestens ein Nasam-System und vermutlich mehrere Patriot-Startgeräte.

Ein weiteres Problem für die ukrainischen Verteidiger ist, dass die meisten ihrer Luftabwehrsysteme nicht über die nötige Reichweite und die technischen Voraussetzungen verfügen, um die russischen Flugzeuge in 40 Kilometer Entfernung zu treffen. Dafür müssen sie die teuren westlichen Patriot- und Nasam-Flugabwehrsysteme einsetzen. Diese müssen für ihren Einsatz nahe an die Front gebracht werden, wo russische Drohnen sie entdecken und unschädlich machen könnten.

Die Ukrainer können sich fast nicht vor den Gleitbomben schützen. Sie abzufangen, ist praktisch unmöglich, denn dafür sind sie zu wenig lange in der Luft. Die Strategie liegt also darin, die Flugzeuge, die die Bomben abwerfen, abzuschiessen. In den vergangenen Wochen ist dies den ukrainischen Truppen auch in mehreren (laut ukrainischen Angaben: 15) Fällen gelungen. Die russischen Luftangriffe gingen seither in ähnlicher Intensität weiter.

Lange hatte die russische Luftwaffe Mühe in der Ukraine. Sie konnte nie die Lufthoheit erlangen. Das ist auch einer der Hauptgründe, wieso sich die Ukraine bereits seit über zwei Jahren erfolgreich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen kann.

Laut Militärexperte Michael Kofman vom Podcast «War on the Rocks» stellt der vermehrte Einsatz von Gleitbomben eines der grössten Probleme für die Ukraine dar.

Russland setzt neben der FAB-1500 auch auf die FAB-500 und die FAB-250. Die Zahl steht dabei für das Gesamtgewicht der Bombe in Kilogramm, im Fall der FAB-1500 besteht ungefähr die Hälfte der Bombe aus Sprengstoff.

Die Gleitbomben werden von einem Flugzeug abgeworfen und finden mit grosser Präzision ihr Ziel. Die Flügel sorgen für mehr Reichweite: Russland behauptet, man könne damit Ziele in 70 Kilometern Entfernung treffen. Es sind wohl eher 40 Kilometer, doch das reicht, um grossen Schaden anzurichten.

Die FAB-1500 ist eigentlich eine vertikal fallende Fliegerbombe aus der Sowjetzeit, doch die russische Armee kann sie mit wenig Aufwand zu einer Gleitbombe aufrüsten. Was es braucht, sind ausklappbare Flügel und ein einfaches Navigationssystem.

Ukrainischer Soldat in Krasnohoriwka

Ukrainischer Soldat in Krasnohoriwka

«[Unsere Truppen] haben sich mehr oder weniger an die FAB-500 gewöhnt, doch die FAB-1500 ist die Hölle.»

Ein ukrainischer Soldat, der in der nahe Awdijiwka gelegenen Stadt Krasnohoriwka stationiert ist, sagte gegenüber CNN :

Ein ukrainischer Polizist in Awdijiwka, 17. März 2023.

Ein ukrainischer Polizist in Awdijiwka, 17. März 2023.

Die FAB-1500 ist eine Bombe aus sowjetischer Produktion. Die russischen Truppen setzen sie seit ein paar Monaten in der Ukraine ein – mit durchschlagendem Erfolg.

Eine FAB-500, die nicht explodierte, wird in der Region Saporischschja aus der Gefahrenzone gebracht.

Eine FAB-500, die nicht explodierte, wird in der Region Saporischschja aus der Gefahrenzone gebracht.

