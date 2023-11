Finnland schlägt Alarm – mehr illegale Einreisen aus Russland

Finnlands Grenzschutz schlägt Alarm: In den vergangenen Wochen seien vermehrt irreguläre Migranten aus Russland eingereist. Eine erste Massnahme wurde nun getroffen.

Erst im September hatte Finnland seine Grenze für Autos mit russischem Kennzeichen geschlossen – nun dürfen an einigen Grenzübergängen auch keine Radfahrer mehr einreisen. Denn offenbar versuchen immer mehr Menschen, mit Rädern illegal nach Finnland zu gelangen.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk Yle berichtet unter Bezug auf finnische Beamte, dass die russischen Behörden noch bis vor kurzem die Ausreise an der Grenze ohne gültige Dokumente nicht erlaubt habe. Seit August aber habe der Grenzschutz 91 Menschen festgestellt, die aus Drittstaaten kamen, durch Russland reisten und in Finnland an der Grenze Asyl beantragten.

Sicherheitsexperte warnt

Erst in der vergangenen Woche seien 30 Asylbewerber auf Rädern angekommen, sagte der stellvertretender Kommandant des Grenzschutzes in Südostfinnland, Jukka Lukkari, Yle. «Dies ist eindeutig ein wachsendes Phänomen.»

Finnische Grenzschützer an der Grenze zu Russland: «Wenn sie die Route dort öffnen, werden wir bald ein Flüchtlingsproblem haben.» Bild: keystone

Der Sicherheitsexperte Jukka Savolainen sagte Yle, Russlands Verhalten sei eine klare Botschaft an Finnland. «Wenn sie die Route dort öffnen, werden wir bald ein Flüchtlingsproblem haben.» Das Innenministerium teilte Yle mit, man sei auf eine Veränderung an der Grenze vorbereitet. Bereits 2015 hatte Russland nach finnischer Darstellung eine grosse Anzahl an Asylbewerbern an die Grenze gelenkt. In Finnland wurde das damals als Versuch Russlands gewertet, das Land und die EU unter Druck zu setzen.

Einreise mit Bus weiter möglich

Finnlands Grenzschutz bestätigte erst am Sonntag, dass die Einreise per Fahrrad nicht mehr erlaubt sei. Die Massnahme gilt bereits seit vergangenem Donnerstag. Das löste auf russischer Seite Irritationen aus, wie das unabhängige Onlinemagazin Fontanka berichtete. Denn offenbar wussten zunächst nicht einmal russische Grenzer darüber Bescheid. Mittlerweile gebe es aber Schilder mit durchgestrichenen Fahrrädern.

Das Verbot gilt dem Bericht zufolge für drei Grenzübergänge im Südosten Finnlands. Dort ist es generell verboten, die Grenze zu Fuss zu überqueren. Als legale Möglichkeit verbleibt, mit dem Bus nach Finnland einzureisen.

Nach den baltischen Staaten hatte auch Finnland die Einreise mit Autos mit russischem Kennzeichen im September untersagt. Grundlage dafür ist eine Klarstellung der EU-Kommission vom 8. September zur Umsetzung der Sanktionen gegen Russland. Demnach dürfen in Russland zugelassene Fahrzeuge nicht mehr in das Gebiet der EU einfahren. Finnland ist das EU-Land mit der mit Abstand längsten Grenze zu Russland.

