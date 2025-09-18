freundlich
DE | FR
burger
International
Russland

«Ziehen Uniformen aus»: Russen versuchen es in Pokrowsk mit neuer Taktik

In this photo taken from video distributed by Russian Defense Ministry Press Service on Tuesday, June 24, 2025, a Russian soldier prepares Giatsint-B 152 mm field gun to fire towards Ukrainian positio ...
Russische Soldaten sollen es in Pokrowsk mit einer neuen perfiden Taktik versuchen.Bild: keystone

«Ziehen ihre Uniformen aus»: Russen versuchen es in Pokrowsk mit neuer Taktik

Russland ist die Einnahme der Stadt Pokrowsk noch immer nicht gelungen. Jetzt schickt Moskau Spione in die Region aus.
18.09.2025, 07:3218.09.2025, 07:32
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Russische Soldaten wenden bei der Schlacht um die Stadt Pokrowsk offenbar eine neue Taktik ein. Statt einer Grossoffensive dringen leicht bewaffnete Einheiten in die Region und in die Stadt ein, dort, wo die ukrainische Verteidigung Lücken hat. Die russischen Soldaten kämpfen aber nicht, wie ukrainische Offiziere der «Bild»-Zeitung berichteten.

A Ukrainian soldier walks past damaged buildings in central Pokrovsk, the site of the heaviest battles with the Russian troops in the Donetsk region, Ukraine, Wednesday, April 23, 2025. (AP Photo/Mich ...
Ein ukrainischer Soldat vor einem beschädigten Gebäude in Pokrowsk.Bild: keystone

Stattdessen beobachten sie die gegnerischen Bewegungen. Es seien hunderte russische Soldaten, die mit Funkgeräten und ein wenig Verpflegung ausgestattet sich bis zu 20 Kilometer hinter der Frontlinie verstecken, so die «Bild». Ihre Aufgabe: Ukrainische Truppenbewegungen melden, die Logistik verfolgen, Standorte von ukrainischen Truppen an das russische Militär weitergeben. Moskau kann dann seine Drohnen und Raketen losschicken und gezielte Schläge durchführen.

Pokrowsk in der Region Donezk hat eine strategisch wichtige Lage als Verkehrs- und Eisenbahnknotenpunkt. Es ist bedeutend für die Versorgung der ukrainischen Truppen im Osten des Landes. Russland versucht seit Monaten, die Stadt einzunehmen, bislang aber erfolglos. Zuletzt wurden russische Marineinfanterie-Eliteeinheiten in die Region verlegt, die die Angriffe unterstützen sollen.

«Sie mischen sich unter die Bevölkerung»

Ein ukrainischer Offizier sagte einem Reporter der Zeitung:

«Sie ziehen ihre Uniformen aus, tragen Zivilkleidung, mischen sich unter die Bevölkerung oder stehen einfach am Strassenrand und verhalten sich unauffällig, wenn unsere Fahrzeuge vorbeifahren.»

Offenbar nehmen Putins Kommandeure wenig Rücksicht auf die eigenen Leute: Nach Aussagen von ukrainischen Offizieren bombardieren sie Gebiete grossflächig, auch dort, wo ihre Spione sitzen.

Russische Soldaten versuchen vor allem vom Süden und Südwesten in die Stadt zu gelangen, berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Sie kämen in kleinen Gruppen, in den meisten Fällen zu zweit. «Die Angreifer suchen aktiv nach Schwachstellen in der Verteidigung des Ballungsraums Pokrowsk-Myrnohrad. Aber sie schaffen es nicht nur nicht, durchzubrechen, sondern leiden auch unter unseren Angriffen», sagte ein ukrainischer Militärsprecher.

Sabotageakte und Attentate

Die Ukraine hat dem «Bild»-Bericht zufolge seit August eine Spezialeinheit, die nach Russen sucht, die durch die ukrainischen Linien geschlüpft sind. Diese und andere ukrainische Einheiten sollen in einem Monat mehr Gefangene gemacht haben als in den Monaten zuvor zusammengerechnet. Die Angaben können aber nicht unabhängig bestätigt werden.

Zwar können die ukrainischen Verteidiger einige der Funksprüche abhören, die von den russischen Beobachtern abgesetzt werden, dennoch ist Moskaus Taktik erfolgreich. Es soll zu zahlreichen Sabotageakten, Angriffen und sogar Attentaten auf ukrainische Soldaten gekommen sein.

Die russische Taktik der Infiltration könnte auch bedeuten, dass man mit den herkömmlichen Angriffen durch Panzer und Infanterie nicht weiterkommt. Durch die Arbeit der Infiltratoren könnten weitere Lücken in die ukrainische Verteidigung gerissen werden, die später einen russischen Einmarsch in die Stadt Pokrowsk erleichtern.

Die Lage an der Front um die Stadt ist derzeit aber unklar. So sprach Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow am Mittwoch nach Angaben russischer Agenturen von Geländegewinnen rund um die seit Monaten schwer umkämpfte Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine. Ukrainische Militärquellen berichteten dagegen aus der Umgebung der Stadt von der Einkesselung grösserer russischer Einheiten, deren Kapitulation in Kürze erwartet werde. Eine unabhängige Darstellung der Lage war nicht möglich.

Verwendete Quellen:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
5
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
Meistkommentiert
1
FCSG holt weiteren Stürmer +++ Mourinho bald neuer Benfica-Trainer?
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
4
Nach Vance-Lügen: US-Justizministerium löscht eigene Studie zu rechtsextremer Gewalt
5
Picdump 157 – und es wurde Memes!
Meistgeteilt
1
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
2
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
3
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
4
Aus dem Nichts in die Champions League – ein kleines Schweizer Fussballmärchen
5
Langnau und der Mut, alles anders zu machen
Millionen-Betrüger Marsalek in Russland aufgespürt
Seit Jahren suchen Sicherheitsbehörden nach Jan Marsalek. Neue Recherchen zeigen, dass der Ex-Wirecard-Chef in Russland enge Verbindungen zum Geheimdienst hielt.
Der ehemalige Spitzenmanager von Wirecard, Jan Marsalek, soll nach seiner Flucht aus Österreich in Moskau leben und weiter enge Kontakte zum russischen Geheimdienst FSB pflegen. Das geht aus einer gemeinsamen Recherche der Medien Spiegel, ZDF, Standard, PBS Frontline und The Insider hervor. Demnach soll Marsalek nach seiner Flucht aus Österreich unter mehreren falschen Identitäten in der russischen Hauptstadt leben.
Zur Story