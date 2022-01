Hoffnung für südafrikanische Autofahrer – einziger Führerausweis-Drucker wieder im Land

Ein Verkehrs-Stau der etwas anderen Art konnte in Südafrika endlich behoben werden: Der Führerausweis-Stau.

Tatsächlich war Südafrikas einziger Führerschein-Drucker im November letzten Jahres ausgefallen. Das antiquierte Stück musste zur Reparatur nach Deutschland transportiert werden und ist nun wieder zurück in dem Kap-Staat. «Wir sind wieder in Betrieb, wir arbeiten sehr hart – Halleluja», freute sich der zuständige Verkehrsminister Fikile Mbalula beim Besuch der Druckerei:

Eine halbe Million Autofahrer ohne Ausweis

Die Führerscheine für alle Autofahrer in Südafrika werden in einer einzigen nationalen Einrichtung produziert – auf einer einzigen Maschine, die in den 1990er Jahren angeschafft wurde. Von der Drucker-Panne betroffen waren nicht nur Neulenker, sondern etwa eine halbe Million südafrikanischer Autofahrer mit abgelaufenen Führerscheinen. Denn in Südafrika muss der Führerschein alle fünf Jahre erneuert werden.

Autofahren in Südafrika. Bild: keystone

Zusätzlich hat die Covid-19-Pandemie bereits im Vorfeld der Panne zu einem erheblichen Rückstau bei den Führerscheinen geführt, da die Prüfungszentren aufgrund von Beschränkungen mehrere Monate lang geschlossen bleiben mussten.

Führerscheinsystem soll überarbeitet werden – wegen Korruption

Mbalula kündigte an, dass seine Behörde eine Reihe von Schritten unternehmen werde, um die Verfahren zur Erneuerung des Führerscheins zu digitalisieren. So soll zum Beispiel ein Online-Augentest die Ergebnisse des obligatorischen Sehtests automatisch mit dem Benutzerantrag verknüpfen.

Und gleichzeitig sei die Digitalisierung auch eine Chance gegen die Korruption beim Erteilen von Führerscheinen vorzugehen. Bereits im Februar 2022 soll der offizielle Onlinedienst aufgeschaltet werden.

