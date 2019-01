Schweiz

Interview

So wollen 5 Jugendliche vom Sitzstreik das Klima retten



Bild: KEYSTONE

«Führerschein? Nein, danke!» So wollen 5 Sitzstreik-Schüler das Klima retten

Für Freitagmittag hat die Jugendbewegung «Klimastreik» spontan einen Solidaritätsstreik für Greta Thunberg organisiert. Damit wolle man die schwedische Schülerin am WEF unterstützen. watson hat mit fünf Teenagern gesprochen.

Die Schweizer Schüler sind im Greta-Fieber. Nachdem letzte Woche bereits schweizweit 20'000 Menschen für das Klima demonstriert haben, wurde für Freitagmittag in mehreren Städten spontan ein Sitzstreik durchgeführt.

Damit unterstützte die Jugendbewegung «Klimastreik» die schwedische Schülerin Greta Thunberg, die zur Zeit am WEF weilt. watson hat mit fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Zürich gesprochen. Wie ernst meinen es die Jugendlichen wirklich mit dem Klimaschutz?

Anna, 14

bild: watson

Wann bist du das letzte Mal geflogen?

Vor zwei Jahren. Damals flog ich mit meiner Familie an eine Hochzeit in England.

Wann hast du zuletzt Fleisch gegessen?

Ich glaube das war diese Woche. Zu Hause essen wir etwa zwei Mal in der Woche Fleisch. Wir sind fünf Kinder, da wird das schnell teuer.

Wirst du einen Führerschein machen?

Nein, ich will keinen Führerschein. Mit dem Velo und dem öffentlichen Verkehr komme ich überall hin, wo ich will. Vielleicht kaufe ich mir mit 18 ein E-Bike.

Was ist für dich persönlich der wichtigste Punkt, um das Klima zu retten?

Am wichtigsten ist für mich der Verzicht. Wir können dem Klimawandel nicht entgegenwirken, wenn wir alle weitermachen wie bisher. Wir müssen bereit sein, auf den einen oder anderen Luxus zu verzichten.



Emil, 14

bild: watson

Wann bist du das letzte Mal geflogen?

Ah, erwischt! Das war diesen Sommer. Und dann auch noch nach Australien! Es ist schlimm, ich weiss.

Wann hast du zuletzt Fleisch gegessen?

Vor etwa vier Monaten. Ich versuche seitdem, mich vegetarisch zu ernähren. Ein Kumpel hat mich überzeugt.

Wirst du einen Führerschein machen?

Nein. Ich glaube, wenn ich einen Führerschein hätte, würde ich auch Auto fahren.



Was ist für dich persönlich der wichtigste Punkt, um das Klima zu retten?

Die Menschen sollten weniger fliegen, ich auch. Aber ich glaube nicht, dass ein Gesetz dieses Problem lösen kann. Die Menschen müssen von sich selbst aus eine Veränderung wollen.​

Dshamila, 18

bild: watson

Wann bist du das letzte Mal geflogen?

Ich bin im Sommer nach Norwegen in die Ferien geflogen.​

Wann hast du zuletzt Fleisch gegessen?

Vor etwa fünf Minuten! Aber immerhin war der Döner Kebab fein.



Wirst du einen Führerschein machen?

Nein, ich mache keinen Führerschein. Einerseits ist es zu teuer, auf der anderen Seite ist der öffentliche Verkehr in der Stadt sehr gut. Damit komme ich überall hin.​

Was ist für dich persönlich der wichtigste Punkt, um das Klima zu retten?

Ich denke, das Fliegen ist am schlimmsten. Langstreckenflüge sind für mich ein bisschen weniger bedenklich. Aber die Leute sollten aufhören, über das Wochenende schnell nach Mailand, Paris oder Berlin zu fliegen. Da kann man doch auch den Zug nehmen.



Lukas, 13

bild: watson

Wann bist du das letzte Mal geflogen?

Vor vier Jahren. Damals war ich mit meinen Eltern in Kenia in den Ferien. Sonst fahren wir überall mit unserem gasbetriebenen Büssli hin.



Wann hast du zuletzt Fleisch gegessen?

Etwa vor fünf Jahren. Seither ernähre ich mich vegetarisch. Ich würde zwar gerne vegan leben, aber viele Leute halten einen dann für verrückt.



Wirst du einen Führerschein machen?

Ja. Im Notfall ist es immer praktisch, wenn man Auto fahren kann. Aber ich werde mir bestimmt kein Auto kaufen.​

Was ist für dich persönlich der wichtigste Punkt, um das Klima zu retten?

Das Wichtigste wäre ein griffiges CO 2 -Gesetz. Und zwar eines ohne Auslandskompensation. Leider hat der Nationalrat das nicht geschafft.



Mia, 14

bild: watson

Wann bist du das letzte Mal geflogen?

Das war letztes Jahr. Da bin ich nach Mallorca geflogen.​

Wann hast du zuletzt Fleisch gegessen?

Ich bin seit fünf Jahren Vegetarierin. Fleisch essen ist einfach nicht ökologisch.



Wirst du einen Führerschein machen?

Ich denke schon. Es ist immer gut, wenn man Auto fahren kann. Ich werde mir aber kein Auto kaufen. Mit dem Velo bin ich eigentlich schon genug mobil und sonst fahre ich halt ÖV.

Was ist für dich persönlich der wichtigste Punkt, um das Klima zu retten?

Am wichtigsten ist, dass wir unseren Plastikverbrauch reduzieren. Wir sollten viel sparsamer damit umgehen und so viel wie möglich recyceln.



Greta Thunberg redet mit uns am WEF Video: watson

Die grössten Klimasünder

Abonniere unseren Newsletter