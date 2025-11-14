Der Busfahrer des Doppeldeckers wurde festgenommen. Bild: keystone

Stockholm: Bus kracht in Haltestelle – Tote, Fahrer festgenommen

In Stockholm ist ein Doppeldeckerbus auf einer viel befahrenen Strasse in eine Bushaltestelle gefahren. Die Polizei meldet Tote.

Matti Hartmann / t-online

Bei einem schweren Unfall im Zentrum von Stockholm sind am Freitagnachmittag mehrere Menschen von einem Bus erfasst worden. Laut Polizei gab es Tote und Verletzte.

Nähere Angaben zu den Opfern machten die Beamten nicht. Der Unfall ereignete sich um kurz vor 15.30 Uhr auf einer viel befahrenen Strasse.

Unfall in der Nähe der Königlich-Technischen Hochschule

Medienberichten zufolge krachte ein nicht im Dienst befindlicher Doppeldeckerbus in eine Bushaltestelle. Aufnahmen des Rundfunksenders SVT zeigten zahlreiche Rettungs-, Feuerwehr- und Streifenwagen vor Ort. Der Unglücksort liegt in der Nähe der U-Bahnstation Tekniska Högskolan, in deren Nähe sich unter anderem die Königlich-Technische Hochschule KTH befindet.

Der Busfahrer sei festgenommen worden, berichteten unter anderem SVT und die Zeitung «Expressen». Der Vorfall werde derzeit als fahrlässige Tötung eingestuft, teilte die Polizei mit.

«Es war so unwirklich»

Die Augenzeugin Michelle MacKey sagte der Zeitung «Expressen», sie sei an der Haltestelle aus einem anderen Bus gestiegen, als sie einen Doppeldeckerbus gesehen habe, «der an der Haltestelle eine ganze Warteschlange niedergemäht hatte». Menschen hätten geschrieen und versucht, den Verletzten zu helfen. Am Boden hätten Verletzte und Tote gelegen. «Zuerst dachte ich, es wäre eine Übung – dass es vielleicht Puppen waren. Es war so unwirklich. Chaos», schilderte sie.

Die Polizei stuft den Unfall als fahrlässige Tötung ein. Bild: keystone

Schwedens Vizepremierministerin Ebba Busch sprach auf X von einer «schrecklichen Nachricht». Die Regierung verfolge die Entwicklungen aufmerksam und stehe in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden.

Ein Zeuge berichtete dem Sender SVT, er habe gehört, wie der Bus die Haltestelle und einen Mast gerammt habe. Kurz darauf seien weinende Menschen in das Geschäft gekommen, in dem er sich zu dem Zeitpunkt befand.

