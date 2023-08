Salmonellen-Fund in Schweden: 340'000 Hühner sollen gekeult werden

Nach einem Salmonellen-Fund in einer Hühnerfarm in Schweden sollen 340'000 Legehennen gekeult werden. Das berichtete unter anderem die schwedische Rundfunkanstalt SVT am Montag.

In Schweden sollen Hunderttausende Hühner gekeult werden (Symbolbild). Bild: keystone

Demnach wurden in zwei Ställen des grössten Eierproduzenten des Landes CA Cedergrens Salmonellen entdeckt. Die zuständige Behörde habe daher entschieden, dass alle Tiere in den betroffenen Einrichtungen gekeult werden müssen. Bereits im Januar und Februar mussten in CA-Cedergrens-Hühnerfarmen jeweils 160'000 Tiere wegen Salmonellen getötet werden. Bei den jüngsten Funden handelte es sich dem Bericht zufolge um die gleichen genetischen Stränge des Bakteriums. (sda/dpa)