Ukraine

Ukraine publiziert geheime russische Pläne von neuem Atom-U-Boot

K-555 Knyaz Pozharsky: Ukraine publiziert geheime russische Pläne von neuem Atom-U-Boot

Der ukrainische Geheimdienst behauptet, Dokumente eines russischen Nuklear-U-Bootes zu besitzen. Diese sollen sensible Details wie Waffentechnik und Crewlisten enthalten.
Julian Seiferth / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der ukrainische Militärgeheimdienst hat nach eigenen Angaben interne Dokumente zu einem neuen russischen Atom-U-Boot erhalten. Die Informationen sollen sensible Details zu Technik und Einsatzstruktur enthalten. Eine unabhängige Bestätigung liegt bislang nicht vor.

russisches atom-u-boot
So sieht die geleakte Skizze aus.Bild: HUR

Wie der ukrainische Militärgeheimdienst HUR mitteilt, handelt es sich um Unterlagen zum strategischen U-Boot «K-555 Knyaz Pozharsky». Das Schiff gehört zur Borei-A-Klasse (Projekt 955A) und ist Teil der russischen nuklearen Streitkräfte. Die Boote dieser Klasse sind atomar angetrieben und zählen zur sogenannten «nuklearen Triade» Moskaus. Jedes U-Boot kann bis zu 16 ballistische Raketen des Typs R-30 Bulawa-30 mit jeweils mehreren nuklearen Sprengköpfen tragen.

Die vom HUR veröffentlichten Dokumente umfassen laut eigenen Angaben unter anderem vollständige Crewlisten, technische Pläne der Waffensysteme, Gefechtsanweisungen sowie einen Auszug aus dem Einsatzkalender.

Putin soll bei Einweihung dabei gewesen sein

Darüber hinaus enthält der Datenbestand demnach auch Protokolle zur Versorgung verletzter Besatzungsmitglieder, Vorgaben zur Abschleppung des U-Boots sowie einen Bericht zur Untersuchung eines beschädigten Funkbaken-Systems.

Die Informationen wurden nicht unabhängig überprüft. Auch die Quelle der Daten und der genaue Zeitpunkt des Zugriffs sind unklar. Laut HUR wurde die «Knyaz Pozharsky» am 24. Juli 2025 offiziell in die russische Nordflotte aufgenommen – unter Anwesenheit von Präsident Wladimir Putin. Stationiert ist das Schiff demnach in Gadschijewo in der Oblast Murmansk.

