Schneewalze überrollt Österreich – und auch die Ostschweiz ist bald betroffen

In Österreich hat es in den vergangenen 24 Stunden kräftig geschneit. Und weiterer Schnee kündigt sich an. Die Schweiz dagegen ging leer aus. Das soll sich kommende Woche jedoch ändern.

Von der gross angekündigten Schneewalze ist in der Schweiz nicht mehr viel übrig geblieben: Noch vor wenigen Tagen rechneten die Wetterexperten mit viel Neuschnee. Und das rechtzeitig zum Sportferienstart in vielen Kantonen. Klar, dass die Schweizer Wintersportlerinnen und die Skigebiete frohlockten.

Doch sie haben zu früh gejubelt. Im Verlauf der Woche verlagerten sich die Stauniederschläge dann nämlich immer weiter nach Osten. Statt der Schweiz versinkt nun Österreich im Schnee. Und die Schweizerinnen und Schweizer schieben Schneefrust.

Die Schneeräumer im österreichischen Filzmoos haben viel zu tun. Bild: www.imago-images.de

Laut dem Schweizer Wetterdienst MeteoNews sind östlich des Arlberg in den vergangenen 24 Stunden verbreitet bis zu einem Meter Schnee gefallen. Zwischen dem Toten Gebirge an der Grenze der Bundesländer Oberösterreich und Steiermark und der Seebergalm seien es lokal sogar noch mehr. Und am Wochenende soll nun nochmals bis zu einem halben Meter dazukommen.

Wetteronline Austria vermeldete etwa am Freitag, dass einige österreichische Alpenregionen regelrecht im Schnee versinken würden. So herrsche etwa in der Obersteiermark zwischen den Schladminger Tauern und dem Hochschwab «sogar unterhalb der Waldgrenze die zweithöchste Lawinenstufe».

Zudem sind laut dem Portal mehrere Seitentäler aufgrund von Transformatorenausfällen ohne Strom. Und bei Wildalpen seien rund 125 Personen von der Aussenwelt abgeschnitten – die einzige Zugangsstrasse sei wegen akuter Lawinengefahr gesperrt.

Östliches des Arlbergs fielen lokal bis zu einem Meter Schnee. Bild: www.imago-images.de

Ostschweiz: Bis Montagmorgen 40 Zentimeter Neuschnee

In der Schweiz bleibt es dagegen am Freitag verbreitet trocken und sonnig. Im Süden wird es dank Nordföhn sogar 16 Grad warm. Am Wochenende soll es dann jedoch auch hierzulande nass werden. Die Schneefallgrenze liegt am Samstag gemäss MeteoNews bei 1000 bis 1400 Metern. Bis zum Abend soll es etwa entlang der Glarneralpen und im Alpstein oberhalb von 1500 Metern bis 15 Zentimeter Neuschnee geben.

Am Sonntag sinkt die Schneefallgrenze dann auf 500 bis 700 Meter in tiefe Lagen ab. Aktuell geht der Wetterdienst davon aus, dass bis Montagmorgen am östlichen Alpennordhang 10 bis 40 Zentimeter Neuschnee fallen werden. In der Zentralschweiz sind es maximal 20 Zentimeter. (abi/ch media)