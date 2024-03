So stimmten und protestierten Russinnen und Russen in 9 Ländern gegen Putin

saw mit Material der Nachrichtenagenturen sda und dpa

Tausende im Ausland lebenden Russinnen und Russen pilgerten am Sonntag an die Urne, um bei der Präsidentschaftswahl abzustimmen – und ihren Protest gegen Wladimir Putin kundzutun.

In Russland ist an diesem Sonntag der dritte und letzte Tag der von Manipulationsvorwürfen begleiteten Präsidentenwahl. Es halten sich Gerüchte, wonach es am Sonntag zu einer Protestaktion gegen das Scheinprozedere kommen soll.

Vom Kreml ist die Abstimmung so angelegt, dass sie das angeblich grosse Vertrauen in Wladimir Putin und die Unterstützung für dessen Krieg gegen die Ukraine belegen soll. Putin (71) beherrscht die russische Politik seit fast einem Vierteljahrhundert. Die Abstimmung soll ihm eine fünfte Amtszeit bis 2030 sichern.